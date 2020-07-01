شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تحديد راتب المعلم الممارس بـ11 ألف ريال في «لائحة الوظائف التعليمية» الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب ووزارة المالية، اليوم الأربعاء، تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

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من جانبها، نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صحة ما تردد عن تحديد الحد الأقصى لراتب المعلم وفق السلم الجديد بـ”11 ألف” ريال.

وأكدت الوزارة استمرار المعلمين والمعلمات في سلم الرواتب إلى أقصى درجاته والذي يبلغ “21250” ريال، مُشيرة إلى بدء العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بـ”300″ ريال إلى “640” ريالًا.

واشترطت “لائحة الوظائف التعليمية” الجديدة عدم حصول المعلم على الزيادة إلا في وجود رخصة مهنية جديدة سارية المفعول.