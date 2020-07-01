شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في «صناعية جازان».. وتصاعد كثيف للدخان الأسود بالسماء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة جازان.

ويوضح المقطع قيام من فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي طال العديد من ورش النجارة والأخشاب في المنطقة الصناعية بجازان.

Advertisements

وارتفعت ألسنة اللهب في عدد من الورش والدخان الأسود بالسماء، فيما يبذل رجال الدفاع المدني جهودًا للسيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى مواقع أخرى بالمنطقة.