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حريق ضخم في «صناعية جازان».. وتصاعد كثيف للدخان الأسود بالسماء (فيديو)

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هاشم هاشم 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق ضخم في عدد من الورش بالمدينة الصناعية بمنطقة جازان.

ويوضح المقطع قيام من فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق الذي طال العديد من ورش النجارة والأخشاب في المنطقة الصناعية بجازان.

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وارتفعت ألسنة اللهب في عدد من الورش والدخان الأسود بالسماء، فيما يبذل رجال الدفاع المدني جهودًا للسيطرة على الحريق حتى لا يمتد إلى مواقع أخرى بالمنطقة.

 

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