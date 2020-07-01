تراجع إنتاج نفط أوبك إلى أدنى مستوى في عقدين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد مسح أجرته رويترز، أن إنتاج أوبك من النفط سجل أدنى مستوى له في عقدين في يونيو /حزيران مع قيام السعودية وأعضاء آخرين من دول الخليج العربية بتخفيضات أكبر، مما دفع امتثال المجموعة لاتفاق خفض الإمدادات إلى أكثر من 100 في المئة على الرغم من عدم وفاء العراق ونيجيريا بكامل حصتيهما.

ووجد المسح أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يومياً في المتوسط ​​في يونيو/ حزيران، بانخفاض 1.92 مليون برميل يومياً عن الرقم المعدّل لشهر مايو /أيار.

واتفقت أوبك وحلفاؤها في إبريل /نيسان على خفض قياسي للإنتاج لتعويض تراجع في الطلب ناجم عن أزمة فيروس كورونا. وساعد تخفيف إجراءات العزل العام وانخفاض المعروض على ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 40 دولاراً من أدنى مستوى في 21 عاماً في إبريل/نيسان حين كان سعر البرميل دون 16 دولاراً.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة في النفط: «من المتوقع أن يرتفع الطلب في النصف الثاني من العام، وهناك توافق عام على أن مجموعة أوبك بلس ستفي بالتوقعات وستحقق امتثالاً كبيراً في يونيو/حزيران ويوليو/تموز».

واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، وهي المجموعة المعرفة باسم أوبك بلس، على تخفيضات قدرها 9.7 مليون برميل يومياً، أو عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، اعتباراً من الأول من مايو/ أيار. وتبلغ حصة أوبك 6.084 مليون برميل يومياً.

وكشف المسح عن أنه حتى الآن في يونيو/حزيران، قدمت أوبك 6.523 مليون برميل يومياً من التخفيضات التي تعهدت بها، وهو ما يعادل الامتثال بنسبة 107 في المئة. وبلغ معدل الامتثال بعد المراجعة في مايو/أيار إلى 77 في المئة.

أدنى إنتاج في عقدين

أظهرت سجلات مسح لرويترز أن إنتاج يونيو/ حزيران سيكون الأدنى لأوبك منذ عام 2000 على الأقل، دون وضع التغير في أعضاء أوبك منذ ذلك الحين في الاعتبار.

وجاء أكبر انخفاض في المعروض من السعودية، التي ضخت 7.55 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، أو أقل من حصتها بموجب اتفاق أوبك بلس بما يقرب من مليون برميل يومياً، وهو الأدنى للمملكة منذ عام 2002 وفقاً لمسوح رويترز.

وقالت مصادر في المسح إن الإمارات والكويت قدمتا تخفيضات طوعية إضافية.

كما انخفض إنتاج أوبك بسبب تخفيضات أكبر نفذها العراق ونيجيريا، البلدان اللذان كانا متخلفين عن الامتثال في مايو/أيار وفي اتفاقات سابقة لأوبك.

وخفض العراق الصادرات من جنوب وشمال البلاد، ورفع التزامه إلى 62 في المئة، على الرغم من أن امتثاله ظل أقل من التزام دول أوبك العربية الخليجية الأخرى، في حين عززت نيجيريا التزامها إلى 72 في المئة.

واستقر المعروض الإيراني والليبي في يونيو/حزيران، في حين انخفض الإنتاج الفنزويلي بدرجة أكبر. والدول الثلاث مستثناة من التخفيضات الطوعية بسبب عقوبات أمريكية أو قضايا داخلية تحد من إنتاجها.

وسجلت فنزويلا انخفاضاً آخر في الصادرات في يونيو/حزيران.

وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ يناير/كانون الثاني بسبب حصار موانئ وحقول نفطية من جانب قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وهناك محادثات جارية للتمكين من إعادة التشغيل.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمداد للسوق، ويستند إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف أيكون والمعلومات من تعقب الناقلات مثل بترو-لوجيستيكس وكبلر والمعلومات المقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين.

(رويترز)