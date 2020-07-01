الحياة التقليدية لصيادي دلتا الدانوب تختفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمضى صياد السمك الروماني يوسف اسينته (74 عاماً) حياته في دلتا الدانوب مع يوميات عمل لم تتغير، إلا أن المناظر الطبيعية في المنطقة وتقاليدها بدأت تتحول وتختفي تدريجياً.

يركب اسينته دلتا الدانوب بقاربه الخشبي منذ أكثر من أربعة عقود من قريته سفانتو-غيورغه.

وقال بفخر: «أعرف نهر الدانوب جيداً لدرجة أنك إذا رميتني من مروحية سأعرف مكان وجودي».

لكن العيش في متاهة طبيعية لا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب، له أيضاً سيّئاته.

ومع أن المنطقة نجت إلى حد كبير من جائحة كوفيد-19، فإن السكان قلقون من أن ينتهي بهم المطاف إلى وضع لا تكون فيه الرعاية الطبية اللازمة في متناولهم.

وأوضح اسينته «ثمة احتمال كبير أن يكون الأوان قد فات عندما يصل قارب الإنقاذ».

وهذا تحد جديد يضاف إلى تحديات كثيرة في المنطقة الهشة في دلتا الدانوب.

تمتد هذه الجنة الطبيعية المدرجة على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعهدها منظمة اليونيسكو على مساحة 5800 كيلومتر مربع وتؤوي أكثر من 300 نوع من الطيور و45 نوعاً من أسماك المياه العذبة.

في الأوقات العادية، تعتبر هذه المنطقة نقطة جذب لمراقبي الطيور والسياح الآخرين، لكن هذا العام، يبدو أنه من المرجح أن يتقلص هذا المصدر الحيوي للدخل بشكل كبير بسب وباء كوفيد-19.

ويأمل نائب رئيس بلدية سفانتو-غيورغه أوريل بوندارنكو في أن يعوض الرومانيون بعض الخسارة عن طريق تمضية إجازة في الدلتا بدلاً من التوجه إلى الخارج، لكن ذلك لن يقدم سوى راحة مؤقتة من المشكلات التي تعانيها المنطقة.

فترة راحة للطبيعة

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فحتى السياحة في الأوقات «العادية» لم تكن خالية من المشاكل قبل وصول الفيروس.

يعتمد الصياد ماريوس (51 عاماً) على السياح الراغبين في اكتشاف القنوات وبرك المياه من أجل كسب لقمة العيش.

وهو يرشدهم بين المستنقعات حيث تكثر المشاهد الخلابة مثل زنابق الماء الصفراء ومجموعات البجع.

وأقر أن انخفاض عدد الزوار «أعطى الطبيعة بعض الراحة».

قد تكون الشوارع غير معبدة ومغطاة بالرمل الناعم ومحاطة بحدائق مليئة بالزهور. لكن هدير محركات الزوارق بات يطغى على الخفق الخافت للمجاذيف في المياه.

ويخشى ماريوس من أن السيارات المتداعية التي حلت محل العربات القديمة التي تجرها الخيول «تدمر البلدة مثلما تعصف القوارب المزودة بمحركات قوية بالدلتا».

وقال ماريوس إن زيادة الضوضاء والتلوث في الدلتا مضرة لملايين الطيور المهاجرة التي تعود من إفريقيا كل ربيع لتعشش في الجزر.

أما بالنسبة إلى الأسماك، وهي الركيزة الأساسية الأخرى لسبل عيش السكان، فقد أصبحت نادرة أيضاً.

معزولة في الشتاء

كانت تعد القرية نحو ألفي نسمة عند انتهاء الحكم الشيوعي في أوائل التسعينات، أما اليوم فأصبح عدد السكان نحو 500.

وهاجر أولاد بوندارينكو واسينته لينضموا إلى الملايين من مواطنيهم الباحثين عن حياة أفضل في الغرب.

وقال بوندارينكو «أحب كل شيء في هذا المكان لكنني لا أريد أن يبقى أولادي هنا لأنهم سيعزلون ستة أشهر في السنة».

لطالما كانت الحياة قاسية في الدلتا خصوصاً في الشتاء عندما يعرقل الضباب الكثيف الملاحة ويتجمد نهر الدانوب في بعض الأماكن.

أثناء جلوسه على مقعد صغير أمام منزله، يتذكر الصياد المتقاعد إيلي إيغنات البالغ من العمر 75 عاماً تمضية أسابيع منعزلاً عن العالم الخارجي في فصول الشتاء القارس.

ومع أن بعض رحلاته إلى البحر الأسود كادت أن تنتهي بكارثة مرات عدة، يأسف لتغير طريقة الحياة التي نشأ عليها.

وقال بمرارة «الشباب اليوم لا يرغبون في بذل الجهد» مضيفاً «لقد انتهت أيام المجاذيف».

حتى اسينته يرغب في الرحيل، وعندما يبدأ الطقس في التحسن في وقت لاحق من هذا العام، سيترك سفانتو-غيورغه وينتقل إلى تولسيا أقرب مدينة كبيرة لتمضية فصل الشتاء. (أ ف ب)