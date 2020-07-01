«إن إم سي» تفتتح مركزاً طبياً جديداً في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت إن إم سي للرعاية الصحية الثلاثاء، مركزاً طبياً جديداً في العاصمة أبوظبي، في منطقة الكرامة، بحسب بيان للشركة.

وافتتح المركز، وهو الفرع الثالث لمركز إن إم سي رويال الطبي في أبوظبي، مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية، بحضور كلانسي بو، مدير استراتيجية العمليات المؤسسية في الشركة.

ويعتبر المركز الجديد ضمن شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات التابعة لمجموعة إن إم سي، حيث تدير المجموعة في الوقت الراهن أكثر من 200 مركز متخصص في دولة الإمارات وحدها.

وخلال حفل الافتتاح قال ديفيس: «نحن فخورون للغاية ومتحمسون بافتتاح فرع آخر من مراكزنا الطبية متعددة التخصصات لتلبية الاحتياجات المتنامية لأفراد المجتمع. وكلنا أمل بأن يكون هذا المركز المتميز الخيار الأول لأفراد المجتمع لتقديم حلول الرعاية الصحية المتميزة لهم، في الوقت الذي يتوجب فيه على القطاع الخاص المساهمة في دعم جهود المستشفيات الرئيسية الحكومية للتركيز على معالجة والتصدي لوباء كورونا».

ويعد افتتاح هذا المركز الطبي المتخصص في الكرامة عاملاً فاعلاً في تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة وفق معايير طبية عالية الجودة. حيث تم تجهيز المركز الطبي بخدمات مخبرية متطورة ووحدة أشعة متطورة تشمل الموجات فوق الصوتية مع وحدة دوبلر ملونة، ووحدة أشعة، بالإضافة إلى جهاز 1.5 تسلا للتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويستضيف المركز فريقاً من الاستشاريين والمتخصصين الدوليين، يتألف من أكثر من 30 طبيباً، و35 ممرضة ومسعفاً طبياً.

من جهته قال كلانسي بو: «على مر السنين، قدمت إن إم سي خدماتها للعديد من أفراد المجتمع في مختلف إمارات الدولة، في ظل الانتشار المدروس لشبكة مراكزنا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المناطق وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية الحديثة والمتوفرة في مرافق سريرية يسهل الوصول إليها، وسنواصل تنفيذ هذه الاستراتيجية وتطوير مراكز طبية تقدم خدمات طبية بكفاءة عالية المستوى لكافة أفراد المجتمع».