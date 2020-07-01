حركة الملاحة الجوية تعود إلى مطار بيروت

ومن المقرر ان يشهد المطار، اليوم الأربعاء، وصول 7 رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط من لبنان ذهابا ومثلها إيابا من الدمام، الدوحة، دبي، أبو ظبي، باريس، لندن والكويت.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، انه "يسمح بدخول المسافرين العرب والأجانب إلى لبنان وفق الشروط التي كانت معتمدة من قبل الأمن العام اللبناني قبل جائحة كورونا يستثنى من ذلك الرعايا السوريون والفلسطينيون اللاجئون في سوريا الراغبون بالعبور برا إلى سوريا والذين لا يستوفون شروط الدخول إلى لبنان بسبب إقفال الحدود البرية إلا في حال حيازتهم على موافقة من السلطات السورية تسمح لهم بالعبور إلى سوريا".

وأكد رئيس مطار بيروت ​​فادي الحسن ​أنه سيأتي إلى ​لبنان​ بمعدل 2000 شخص يوميا، مشيرا إلى أن" ​منظمة الصحة العالمية​ ووزارة الصحة قسمتا الدول إلى قسمين، قسم يتوفر فيه فحص الكشف عن ​كورونا​ وهي 80% من المطارات، ومن يأتي من

تلك الدول عليه إجراء فحص في مطار بيروت، وقسم آخر من الدول التي لا تتوفر فيها فحوص الكشف على كورونا، مما يدفعنا لأن نقيم له فحصا عند دخول الأراضي اللبنانية، وبعد 4 أيام نقيم فحصا آخر، وتكلفة الفحص 100$ أو ما يعادلها با​لليرة اللبنانية​ أي 150 ألف ليرة، وبحال ارتأت اللجنة المعنية تخفيض سعره سنقيم تعميما جديدا بالسعر الجديد".