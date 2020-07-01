بعد 4 أشهر من الإغلاق... طابور كويتي على وكالة "روليكس"... فيديو وصورة

وأعلنت الحكومة الكويتية إجراءات معينة بغية تخفيف انتشار جائحة كورونا.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "العربية" باللغة الإنجليزية، على موقع "تويتر"، العشرات الذين ينتظرون دورهم ل لدخول إلى الوكالات الفاخرة.

ونشر أحد المغردين صورة يقول فيها بعد إعادة فتح الأسواق في الكويت .. طابور على متجر "Rolex".

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يذكر أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في الكويت بلغ، حتى يوم أمس، 46195 حالة، وإجمالي الوفيات 354، فيما وصل العدد الكلي لحالات التعافي من المرض إلى 37030.

وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية 8811 حالة؛ بينما تتلقى الرعاية الفائقة في أقسام العناية المركزة 139 حالة.

وتحتل الكويت المركز السادس، بالنسبة للدول العربية، في قائمة الإصابات بـ "كوفيد-19"، وتأتي في المركز 33 في القائمة الدولية للمصابين بالوباء.