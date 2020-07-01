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13 مليون دولار مساعدات للاجئين السوريين من كوريا الجنوبية

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قال هام سانغ ووك، منسق الشؤون متعددة الأطراف والعالمية في وزارة الخارجية، خلال جلسة افتراضية لمؤتمر بروكسل الرابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي استضافه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

© Sputnik . Firas al-Ahmad

كما أعلن المتحدث، في الاجتماع، أن بلاده ستواصل المشاركة في مساعدة سوريا على مواجهة الأزمة الإنسانية وكذلك وباء كوفيد-19.

تأتي المساهمة التي تعهدت بها كوريا الجنوبية استجابة لمبادرة تقودها الأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للاجئين والمهاجرين من سوريا.

وكان مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن المساعدة الإنسانية قد دعا إلى جمع 3.3 مليار دولار من المجتمع الدولي كمساعدة لسوريا ولبنان والأردن وتركيا لهذا العام.

ومنذ عام 2012، قدمت كوريا الجنوبية ما مجموعه 76.5 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لسوريا والدول الثلاث المجاورة لها، وفقا للوكالة.

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