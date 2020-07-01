بعد انقطاع 3 أشهر... الغردقة تستقبل أولى الرحلات السياحية الخارجية

وهذه الرحلة هي أول رحلة طيران خارجية تصل إلى مصر من أوكرانيا بعد قرار عودة السياحة الخارجية المتوقفة منذ 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" المصرية.

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ومع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، نظمت احتفالية ترحيبا بالطائرة واستعدادا لبدء موسم سياحي جديد بعد التوقف.

وكان محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قد أكد أن وزارة الطيران المدني اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين والعاملين مع استئناف حركة الطيران المنتظم اليوم الأربعاء .

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال الجولة التفقدية في مطار القاهرة، أنه تم تثبيت علامات إرشادية على مداخل الصالات ويتم إخضاع الركاب لقياس درجة الحرارة والخضوع لنقاط التعقيم واستخدام المطهرات اللازمة للتطهير من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.