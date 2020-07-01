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وتبدأ المحاكمة في المحكمة الرئيسية في إسطنبول عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما قالت جنكيز، مؤكدة "سأكون هناك أيضا"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحضر أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء.
وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا في أواخر مايو/ أيار الماضي "العفو عن قتلة والدهم"، فيما أصرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، على أنه "لا أحد يملك حق العفو عن قتلته".
ووافقت محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، على قبول لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة التركية ضد 20 مواطنا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرك رسمي من تركيا ضد "20 سعوديا متهمين بقتل خاشقجي"... ماذا يحدث يوم الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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