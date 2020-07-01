تحرك رسمي من تركيا ضد "20 سعوديا متهمين بقتل خاشقجي"... ماذا يحدث يوم الجمعة

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قالت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشجقي، إن "محاكمة 20 سعوديا يتهمهم القضاء التركي بارتكاب الجريمة ستنطلق الجمعة غيابيا بهذه المدينة"، حسب وكالة "فرانس برس".

وتبدأ المحاكمة في المحكمة الرئيسية في إسطنبول عند الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، وفق ما قالت جنكيز، مؤكدة "سأكون هناك أيضا"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تحضر أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء.

وكان أبناء خاشقجي قد أعلنوا في أواخر مايو/ أيار الماضي "العفو عن قتلة والدهم"، فيما أصرت خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي التركية، على أنه "لا أحد يملك حق العفو عن قتلته".

ووافقت محكمة العقوبات المشددة في إسطنبول، على قبول لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة التركية ضد 20 مواطنا سعوديا، منهم سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي وأحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات في المملكة، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.