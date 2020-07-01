المرأة الكويتية قاضية

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الكويت: في سابقة تاريخية لمسيرة المرأة الكويتية، أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس قراراً بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، على أن يخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية.

نص القرار، الذي قضى كذلك بنقل 4 رؤساء نيابة و42 وكيلاً، تمهيداً لاعتماد مجلس القضاء أسماءهم خلال اجتماعه الثلاثاء المقبل، على ترشيح كل من: فاطمة الصغير، وفاطمة الكندري، وسنابل الحوطي، وفاطمة الفرحان، وبشاير شاه، وبشاير الرقدان، ورؤى الطبطبائي، ولولوة الغانم، للعمل قاضيات من الدرجة الثالثة، لتدشن هذه الصفوة أول صعود للمرأة إلى منصة القضاء.