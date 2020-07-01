الكويت: استدعاء النائب السابق الدويلة واخلاء سبيله

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الكويت: استدعى جهاز أمن الدولة الكويتي النائب الإخواني السابق مبارك الدويلة للتحقيق على خلفية المؤامرة التي وردت في تسجيلات مسربة له مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وحسب صحيفة القبس فإن التحقيق مع الدويلة يتعلق بالتسجيلات الصوتية الخاصة باللقاء الذي جمعه بالقذافي. في السياق عينه ذكرت صحيفة القبس في وقت مبكر صباح هذا اليوم أن جهاز أمن الدولة أخلى سبيل النائب السابق مبارك الدويلة أمس، بعد تحقيقات موسّعة معه، بدأت منذ استدعائه مساء أول أمس (الإثنين)، على خلفية ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية من تسجيلات له مع الزعيم الليبي معمر القذافي، ولقائه في أحد البرامج. وقال المصدر: إن «أمن الدولة» سيرفع نتائج تحقيقاته مع الدويلة إلى الجهات المختصة.

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