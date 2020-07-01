شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم امرأة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في عدد من مدن الضفة الغربية اعتقلت - خلالها - 20 فلسطينياً، بينهم امرأة من مدن (القدس وطولكرم ونابلس ورام الله والبيرة).
وأوضحت الوكالة أن الاحتلال اعتقل 10 فلسطينين من عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة، و2 من طولكرم أحدهما أسير محرر بعد ان داهمت منزلي ذويهما.. كما اعتقلت 4 من محافظة نابلس، إضافة إلى 3 بينهم امرأة من محافظة رام الله والبيرة.
وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية اقتحمت حي الطيرة غربي رام الله واعتقلت زوجة الأسير رامي فضايل، بعد ان داهمت منزلها.
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