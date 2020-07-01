شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد :إطلاق أول مسبار عربى إسلامى لكوكب المريخ بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى أنه اطلع على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ، والذى سينطلق بعد أسبوعين من الآن، وقال بن راشد تعليقا على فيديو نشره عبر حسابه على تويتر: "اطلعت على الاستعدادات النهائية لاطلاق أول مسبار عربي إسلامي لكوكب المريخ ... يفصلنا أسبوعين عن أول مهمة عربية للكوكب الأحمر .. ترقبنا لهذه اللحظة عظيم .. وفخرنا لا يوصف .. وإيماننا بشبابنا يزيد يوماً عن يوم ... العرب إلى المريخ".

وكان بن راشد قد أطلق، أمس الاثنين، "مختبرات دبى للمستقبل"، حيث يضم المختبر أجهزة ذاتية القيادة وأجهزة تنفس صناعى وطائرات بدون طيار وغيرها من التطبيقات التى يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية.



بن راشد على تويتر

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بن راشد يطلع على سير العمل

ونشر حاكم دبى، صور افتتاحه "مختبرات دبى للمستقبل"، والذى شاركه فيها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، وكتب فى تعليقه عليها: "خلال إطلاقنا اليوم "مختبرات دبى للمستقبل".. أجهزة ذاتية القيادة.. وأجهزة تنفس صناعى.. وطائرات بدون طيار.. وغيرها من التطبيقات التى يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية".