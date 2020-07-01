صحيفة سعودية تدعو المجتمع الدولى للاستماع لتحذيرات البرلمان اللييى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي للاستماع لتحذيرات مجلس النواب الليبي أمس من المطامع والخطوات التوسعية التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فى البلاد.

وتحت عنوان ( هل يستمع المجتمع الدولي لتحذيرات البرلمان الليبي؟ ) تناولت الصحيفة البيان الصادر عن مجلس النواب الليبي أمس ،و الذي أكد انتهاك تركيا الصارخ لسيادة الدولة الليبية وهيبتها، وهذا ما يتطلب وقفة عادلة وحازمة من المجتمع الدولي لكبح الأطماع الأردوغانية التي بدأت تتكشف بشكل سافر.

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وأضافت أن الأطماع التركية في ليبيا لم تعد خافية بل أتضحت من تصريحات وتحركات المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم أردوغان ،حيث أهداف ومطامع تركيا في ثروات ليبيا، فضلا عن سعيها لبسط المشروع العثماني الإخواني البائس على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي العربية.



وأشارت إلى أن كل ما يحدث يتتطلب تحركا سريعا ينقذ ليبيا وشعبها من الأطماع التركية ويعطل التدخل العسكري التركي في ليبيا، وكذلك يوقف قيام أنقرة بنقل مقاتلين «إرهابيين» أجانب إلى الأراضي الليبية، باعتبار ذلك يشكل تهديدا مباشرا للأمن العربي وللأمن والسلم الدوليين، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.