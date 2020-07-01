وصول طائرة مساعدات طبية تركية إلى العراق

بغداد / الخليج 365

وصلت الأربعاء إلى العراق، طائرة شحن عسكرية تركية، تحمل على متنها مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.

وانطلقت الطائرة التركية صباحا من مطار "إتيمسغوت" العسكري بالعاصمة أنقرة، وتم إعدادها من قِبل وزارة الصحة، وتضم أدوات طبية متنوعة، منها أجهزة تنفس صناعي، وكمامات وبدلات واقية.

وطبع على صناديق المساعدات الطبية شعار الرئاسة التركية، وكتبت مقولة لجلال الدين الرومي "مولانا" باللغتين التركية والعربية، مفادها "هناك الكثير من الآمال خلف اليأس، والكثير من الشموس خلف الظلام".

وهبطت الطائرة في مطار بغداد الدولي وتم تسليم المساعدات الطبية لوزارة الصحة العراقية.

وقال سفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز، للأناضول، إن المساعدات الطبية ستوزع في المناطق الأكثر تأثرا من كورونا مثل العاصمة بغداد، وواسط، وكركوك، والموصل.

وأكد أن هذه المساعدات تأتي في إطار تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الجارين والشقيقين.

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من جهته، أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، وصول الطائرة التركية إلى مطار بغداد "تحمل على متنها مساعدات طبية".

وأضاف مجيد، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الشحنة تضمنت أجهزة تنفس اصطناعي ومستلزمات وقاية شخصية ومختبرية".

وأوضح أن "وزارة الصحة ستقوم بتسليمها (المساعدات) إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات، حسب الحاجة والأولوية".

واعتبر المسؤول العراقي أن "هذه المساعدات تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين حكومتي وشعبي البلدين"، مشيرًا أن "العراق يثمن ويرحب بأية مبادرات إيجابية تساهم في تقديم الدعم اللازم لمؤسساتنا الصحيّة".

وأردف بأن مراسم استقبال الشحنة، حضرها مسؤولون في وزارة الصحة والأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة إلى السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز.

وتأتي هذه الشحنة لمساعدة العراق على مواجهة وباء كورونا؛ إذ يملك البلد بنية تحتية محدودة في قطاع الصحة جراء عقود من الحروب وعدم الاستقرار والفساد، وهو ما يثير مخاوف من انهيار النظام الصحي.

وحتى صباح الأربعاء، تسبب كورونا في العراق بوفاة 1943 شخصًا، وإصابة 49 ألفا و109، فيما تعافى 24 ألفا و760 مريضا، وفق إحصاء وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.