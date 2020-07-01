الحوثيون يعلنون انشقاق قائد بقوات مدعومة إماراتيا وانضمامه إليهم

اليمن / عزيز الأحمدي / الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، انشقاق قائد عسكري كبير عن قوات مدعومة إماراتيا وانضمامه إلى صفوفها.

وذكر موقع "المسيرة" التابع للحوثيين أن "قائد العمليات الحربية في قوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتيا (يقودها طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل على عبد الله صالح) عبد الملك خماش الأبيض، عاد إلى صنعاء وانضم لصفوف الجماعة".

فيما قال محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين عبر "تويتر"، إن "الأبيض اعتذر للوطن وانضم إلى صفه لقتال المحتلين (يقصد التحالف العربي)"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من "قوات المقاومة الوطنية"، حول الأمر حتى فجر الأربعاء.



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ومن حين لآخر يعلن الحوثيون انشقاق جنود وضباط من هذه القوات وعودتهم إلى صنعاء، دون أن تصدر من قيادتها توضيحا حيال هذه الانشقاقات.



وتتألف هذه القوات من الحرس الجمهوري والأمن التابعين لنظام الرئيس اليمني الراحل صالح، وتتخذ من الساحل الغربي للبلاد مسرحا لها لقتال الحوثيين عقب انهيار تحالفهما في ديسمبر/كانون الثاني 2017.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.