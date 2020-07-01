أمانة عسير تجمل ميادين أبها بأكثر من 92 ألف زهرة موسمية

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أنهت أمانة منطقة عسير زراعة نحو 92 ألف زهرة موسمية خلال الأسبوع الماضي، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 52.400 ألف م2 في مواقع مختلفة من مدينة أبها ، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.
و كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة 92 ألف زهرة موسمية متنوعة لزيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو52.400 ألف م2 و تقليم نحو 312 شجرة و تهذيب اكثر من 33 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 12,100 ألف م2 في مواقع متفرقة ، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .
وأكد أمين عسير ،بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في إطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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