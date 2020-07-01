أمانة عسير تجمل ميادين أبها بأكثر من 92 ألف زهرة موسمية

أنهت أمانة منطقة عسير زراعة نحو 92 ألف زهرة موسمية خلال الأسبوع الماضي، ورفعت مساحات الرقعة الخضراء إلى 52.400 ألف م2 في مواقع مختلفة من مدينة أبها ، في سياق برنامجها لتحسين جودة الحياة والقضاء على التشوهات البصرية، وخلق مناخ صديق للبيئة تطبيقا لمبادرات جودة الحياة وفقا للرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني.

و كشف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن زراعة 92 ألف زهرة موسمية متنوعة لزيادة رقعة المسطحات الخضراء بنحو52.400 ألف م2 و تقليم نحو 312 شجرة و تهذيب اكثر من 33 ألف م2 من المسطحات إلى جانب صيانة شبكات الري بطول تجاوز 12,100 ألف م2 في مواقع متفرقة ، شملت الحدائق و الساحات و الميادين .

وأكد أمين عسير ،بأن الهدف من جهود الأمانة يتمثل في خدمة المجتمع، وخلق مناخ ومواقع صديقة للبيئة ومضادة للتلوث في إطار خطط ومبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.