خلال ٤ أشهر أكثر من ١٥ الف مستفيد من خدمة ايصال الادوية بمدينة الملك عبدالله الطبية

فعَّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة اكثر من ١٥ الف مستفيدا خلال ٤ اشهر منذ اطلاقها وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم منذ انطلاق الخدمة من داخل مكه ٩ الالاف مستفيدًا، كما بلغ عدد المستفيدين من خارج مكه ٦ الالاف مستفيدا علمًا بأنَّه يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب. بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمده لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتماشيًا مع توجيهات الدولة للوقاية والحد من انتشار فايورس كورونا والحد من التجمعات وكذلك توفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين ، إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، حرصًا على سلامتهم وسلامة المنومين.

وتحثّ المدينة الطبية بالوقت نفسه الجميع باتباع التعليمات الصادرة من الدولة والتي تقتضي بالحفاظ على أنفسهم بالبقاء في منازلهم، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم للحد من التجمعات والوقاية من انتشار المرض لا قدر الله.