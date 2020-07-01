مركز البيانات بجامعة الملك خالد يحصل على شهادة TIER III FACILITY

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حصل مركز البيانات الرئيسي بالإدارة العامة لتقنية المعلومات في جامعة الملك خالد على شهادة (TIER III FACILITY) العالمية في تحقيق معايير عالمية معترف بها لموثوقية وأداء مراكز بيانات المعلومات، وذلك في مجالي التشغيل والاستدامة لمراكز المعلومات، والتي تراعي معايير الاستدامة التشغيلية لمالكي ومديري ومشغلي مراكز البيانات والسلوكيات والمخاطر ذات الأولوية في عمليات هذه المراكز، وتطبق الالتزام بالسلوكيات الموصى بها في تحقيق الوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية المثبتة، والحد من مخاطر التوقف عن العمل وتجنب الأخطاء البشرية.
وقد أجرى معهد Uptime 23 اختبارًا فعليًّا للمركز، وتم خلال هذه الاختبارا
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