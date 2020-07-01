عائشة الشهراني تحصل على المركز الثاني في مبادرة العطاء الرقمي

حصلت أ.عائشة موسى بمركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بجامعة الملك خالد على المركز الثاني في مسار التنمر الإلكتروني ، والمركز التاسع على جميع المسارات في المسابقة التي أطلقتها وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات بعنوان مبادرة العطاء الرقمي والتي تعد مبادرة تخصصية عالمية غير ربحية وتهدف إلى نشر الوعي الرقمي و إثراء المحتوى التقني العربي على الإنترنت من خلال عشر مسارات مثل الحوسبة والسحابية و التنمر .

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