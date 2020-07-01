أبرز مباريات الأربعاء “1 يوليو”

تُلعب اليوم 4 مباريات في الدوري الإنجليزي، أبرزها يجمع بين وست هام وتشيلسي، وفي الدوري الإسباني تُلعب عدة أهمها بين فالنسيا وأتلتيك بلباو، كما تقام 6 مواجهات في الدوري الإيطالي، فيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 1 يوليو : الدوري الإنجليزي 20:00 آرسنال x نوريتش سيتي 20:00 بورنموث x نيوكاسل 20:00 إيفرتون x ليستر سيتي 22:15 وست هام x تشيلسي الدوري الإسباني 20:30 ألافيس x غرناطة 20:30 فالنسيا x أتلتيك بلباو 23:00 بلد الوليد x ليفانتي 23:00 ريال بيتيس x فياريال الدوري الإيطالي 20:30 بولونيا x كالياري 20:30 إنتر ميلان x بريشيا 22:45 فيورنتينا x ساسولو 22:45 سبال x ميلان 22:45 ليتشي x سامبدوريا 22:45 هيلاس فيرونا x بارما

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