ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ

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دخل اليوم (الأربعاء) الموافق الأول من شهر يوليو قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/3icij2i).
وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، والمتضمنة اسم المتجر وتاريخ الشراء والرقم الضريبي وخانة ضريبة القيمة المضافة.
وحثت المستهلكين على التعاون مع هيئة الزكاة والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.
كما دعت المكلفين الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).
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