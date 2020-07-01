شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات مهمة لتوفير الزيادة الجديدة في «ضريبة القيمة المضافة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دخل اليوم الأربعاء، الأول من يوليو 2020 قرار رفع نسبة “ضريبة القيمة المضافة” إلى 15% حيز التنفيذ، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

وفي هذا الصدد، نشر حساب مبادرة “حصالة” الوقفية للوعي المالي على موقع “تويتر”، عددًا من النصائح الهامة لتوفير الـ10% الزائدة بضريبة القيمة المضافة.

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ونصحت المبادرة، بـ”البحث عن بدائل لتحديد الأرخص سعرًا، وترشيد استهلاك الأشياء التي ترفع من قيمة الفواتير، كالكهرباء، والماء والوقود وغيرها”.

وشملت النصائح “استثمار النقاط والمكافآت ببطاقة العضوية وكوبونات الشراء، معرفة السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة، وضع خطة لإدخار نسبة من الدخل، والاعتماد على الأكل المنزلي”.

وتضمنت نصائح “الحصالة”، “الاستفادة من برنامج حساب المواطن، والاشتراك في أنظمة التأمين والحماية المناسبة تقليل طلبات المطاعم والمقاهي والعزائم وخلافه، وتجنب شراء الكماليات غير الضرورية”.