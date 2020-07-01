شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب تقف عائقًا أمام عودة الحياة لطبيعتها إلى المدارس في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسود حالة من الترقب في صفوف المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، لإعلان “وزارة التعليم” عن آلية العودة للمدارس، في ظل استمرار جائحة “فيروس كورونا” المستجد.

وأوضح مختصون، أنه توجد أربعة عوامل تقف أمام عودة الحياة لطبيعتها إلى المدارس خلال العام الدراسي المقبل في حال استمرت الجائحة، والتي جاء أبرزها الكثافة العددية للطلاب في المدارس وازدحام الفصول.

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وأشار المختصون، إلى أن ازدحام الفصول يترتب عليه عدم إمكانية تطبيق احترازات التباعد وعدم الملامسة؛ فضلًا عن قلة عدد المعلمين قياسًا على عدد الطلاب، بحسب “الوطن”.

وفي السياق، قدَّم مدير مكتب التعليم بالسويدي في الرياض، أحـمـد بن سـعـود العويس، مبادرة تضمنت توضيح أسباب صعوبة تطبيق الاحترازات بالتباعد في مدارس الرياض.

واقترح “العـويـس” تطبيق نموذج دراسي للعام القادم يمزج فيه التعليم الحضوري في المدرسة مع التعليم “عن بعد” بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة في جميع الأصعدة ومنها التعليم.