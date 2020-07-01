شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وحارا فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 28 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط، يصبح متوسط صباح "الخميس".. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند 21:55 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا في البداية يصبح خفيفا إلى متوسط بعد الظهر .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:53 والمد الثاني عند الساعة 07:57 والجزر الاول عند الساعة 12:10 والجزر الثاني عند الساعة 01:03 .

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 44 30 75 15 دبي 42 28 65 20 الشارقة 41 27 75 20 عجمان 41 28 70 20 أم القيوين 41 29 80 25 رأس الخيمة 42 27 80 20 الفجيرة 37 33 80 60 العين 45 33 60 15 ليوا 44 28 85 30 الرويس 42 29 85 30 السلع 43 30 85 35 دلما 39 29 85 40 طنب الكبرى 38 28 85 45 طنب الصغرى 38 28 85 45 أبو موسى 38 28 85 45 .

البحرين:

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارًا ويكون رطبًا أحيانا هذه الليلة.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10عقد ولكنها شمالية شرقية، وتصل سرعتها بعد الظهيرة من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85 بالمئة والصغرى 15 بالمئة.