شكرا لقرائتكم خبر عن شرط واحد لتحمل الدولة «ضريبة القيمة المضافة» عند شراء المسكن الأول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتشرت العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل نظام “ضريبة القيمة المضافة” مع المسكن الأول، وذلك بعد دخول قرار الزيادة الجديدة بنسبة 15% حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الأربعاء.

وبحسب “الاقتصادية”؛ فإن “الدولة تتحمل (ضريبة القيمة المضافة) عن المستفيد عند شراء المسكن الأول، بما لا يتجاوز قيمته مبلغ 850 ألف ريال”.

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وفي حال زيادة المبلغ عن 850 ألف ريال “يدفع المستفيد الضريبة على المبلغ الذي يزيد عن ذلك، وينطبق هذا الإجراء على شراء المسكن الأول فقط ولا يسري على شراء الأرض”.

ودخل اليوم الأول من شهر يوليو قرار رفع نسبة “ضريبة القيمة المضافة” إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

ودعت “الهيئة العامة للزكاة والدخل” جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة.

وأشارت “الزكاة والدخل” إلى أهمية مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي: (https://bit.ly/3icij2i).