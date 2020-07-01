شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 10 إرشادات و8 ضوابط لإقامة الصلاة فى مساجد دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيرى في دبى بدولة الإمارات، خطة تتألف من 10 إرشادات للمصلين وثمانية ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للمصلين.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، تشمل الإرشادات ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين، وترك مسافة بين كل مصلٍّ وآخر بمعدل متر ونصف، والتأكيد على المصلين بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم لمس المصاحف، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ وعدم تركها في المسجد.

وشملت الإرشادات عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالتلويح والسلام عن بُعد، وعدم إقامة التجمعات قبل الصلاة أو بعدها، وعدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد الانتهاء من صلاة الجماعة خلف إمام المسجد، ويلتزم الجميع بمغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، وعدم ارتياد المسجد لمن يعانون أمراضاً مزمنة أو مناعة منخفضة، وتقام صلاة من هم فوق 60 سنة والأطفال تحت 12 سنة، في المنازل.

Advertisements

أما الضوابط فتضم فتح المسجد من رفع الأذان إلى الانتهاء من صلاة الفريضة لمدة 20 دقيقة فقط، وتقام صلاة الفريضة مباشرة بعد الأذان وإغلاق المسجد مباشرة بعد صلاة الفريضة، ويمنع توزيع الكمامات والقفازات عند مدخل المسجد من قبل رواد المساجد، ويمنع جميع أنواع التبرعات الغذائية أو التوزيع عند مدخل المسجد، والإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة من بداية رفع الأذان حتى انتهاء الصلاة، والإبقاء على مصلى النساء مغلقاً حتى إشعار آخر، والإبقاء على دورات المياه والمواضئ مغلقة حتى إشعار آخر، والتأكد من التزام المصلين بإرشادات وضوابط إقامة الصلاة في المساجد.

وأفادت الدائرة بأن رفع تعليق الصلاة في المساجد تدريجي اعتباراً من اليوم، بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% لكل مسجد، في حين يستمر تعليق صلاة الجمعة في المساجد حتى إشعار آخر، إضافة إلى استثناء عدد من المساجد ودور العبادة، بحيث ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، كمصليات الطرق الخارجية، والمناطق الصناعية، والمدن العمالية، ومصليات المجمعات التجارية، والحدائق والمتنزهات.