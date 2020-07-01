شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، لهذا اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع بالإضافة لارتفاع الموج بها.

وووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً و تستمر حتى الثامنة مساءً .