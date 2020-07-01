شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: هيئة الاستثمار تعقد لقاءً إلكترونيا لمستثمرين أردنيين فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت هيئة الاستثماربالمملكة الأردنية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، لقاءً استثمارياً عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رجال أعمال أردنيين مغتربين في دول أوروبية، وذلك بهدف الترويج للبيئة والفرص الاستثمارية في الأردن.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، استعرض رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، خلال اللقاء، أهم الفرص والمزايا الاستثمارية في المملكة إضافة لدور هيئة الاستثمار في الترويج وتمكين الاستثمارات القائمة ومتابعتها في مختلف مراحل العملية الاستثمارية في المملكة.

وقال إن الهيئة معنية بتقديم جميع التسهيلات والحوافز للمستثمرين باعتبارها بيت المستثمر وصوته وذلك لضمان تقديم خدمات منافسة ترقى لتطلعات المستثمرين وطموحاتهم.

وشارك في اللقاء رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ونائب رئيس جمعية تواصل سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين الدكتور حسن البرماوي، والسفير الأردني في إيطاليا فايز خوري، وعدد كبير من رجال الأعمال الأردنيين المغتربين في دول أوروبا.