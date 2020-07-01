مساجد الإمارات تستقبل المصلين بعد إغلاق دام 106 ايام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المصلون في الإمارات إلى أداء الصلاة في المساجد، اعتباراً من فجر اليوم الأربعاء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بعد توقف دام 106 أيام، ذلك بعد قرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إعادة فتح المساجد أمام المصلين من جديد، على أن تكون بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، مع استمرار تعليق صلاة الجمعة حتى إشعار آخر.

واشترطت الهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والتي من شأنها الحفاظ على صحة المصلين وسلامتهم، ومنها إجراء فحوص شملت أئمة المساجد وجميع العاملين في دور العبادة، وترك مسافة أمان تقدر بثلاثة أمتار بين كل مصلٍ وآخر، وعدم التجمع والمصافحة بكافة أشكالها، ووجوب الوضوء في المنازل، والالتزام بارتداء الكمامة، وإحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به.

كانت الهيئة قد قررت في السادس عشر من شهر مارس الماضي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات الدينية والصحية الاتحادية والمحلية، تعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها في جميع أنحاء الدولة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ تنفيذ القرار يوم الثامن عشر من نفس الشهر .

وفي الفيديو المرفق صلاة الفجر في احد مساجد العاصمة ابوظبي فجر اليوم الاربعاء وقد التزم المصلون بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات.

(تصوير : محمد السماني)