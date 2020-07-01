شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: الأسر المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية المتكررة 105 آلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام بالمملكة الأردنية أمجد عودة العضايلة، جهود الحكومة في محاربة الفساد ومكافحة التهرّب الضريبي، وبرامج التكافل والحماية الاجتماعيّة التي قُدمت خلال جائحة كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، لفت العضايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري التربية والتعليم والصحة عقد في رئاسة الوزراء، إلى أن عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال عام 2019 بلغت 121 قضيّة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تشمل التي أحالتها الوزارات والمؤسّسات الرسميّة الأخرى للهيئة.

كما لفت إلى أنّ عدد القضايا التي أحالتها رئاسة الوزراء إلى الهيئة خلال النصف الأوّل من العام الحالي 2020 بلغ 35 قضيّة حتى الآن، "وهذه أيضاً لا تشمل القضايا التي أحالتها الوزارات والمؤسّسات الرسميّة الأخرى".

وكشف العضايلة أن الحكومة ستعلن خلال أيام قليلة عن احصائيّة شاملة لعدد القضايا التي أحالتها جميع المؤسّسات الحكوميّة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحول جهود الحكومة في مكافحة التهرّب الضريبي، أشار العضايلة إلى أن عدد الجولات التفتيشيّة التي أجرتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن (أي نهاية النصف الأوّل من العام الحالي) ارتفع إلى 643 جولة تفتيشيّة، مقارنة مع 1467 جولة تفتيشيّة في نفس الفترة من عام 2019.

وأوضح أن الجولات التفتيشيّة ورغم تراجع عددها، إلا أنّها ركزت على النوع وعلى مدى كفاءة التحصيل، مبيناً أنّ المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال النصف الأوّل من العام الحالي بلغ أربعة أضعاف المبالغ التي تمّ تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يتعلّق ببرامج التكافل والحماية الاجتماعيّة، وحماية المنشآت والعاملين فيها، التي يتمّ تنفيذها من خلال صندوق المعونة الوطنيّة والمؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي والبنك المركزي، استعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام عدد الأسر المستفيدة من هذه البرامج والتي بلغت حتى الآن حوالي 812 ألف أسرة.

وأضاف أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم المقدّم للعاملين بالمياومة بلغ 250 ألف أسرة، مشيراً إلى تسليم هذه الأسر لدفعتين بواقع 27 مليون دينار لكل دفعة، وسيتمّ تسليم الدفعة الثالثة خلال الأيام المقبلة.

وتابع: بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم التكميلي "تكافل" 55 ألف أسرة، بمبلغ 14 مليون تُدفع بشكل ربع سنوي (أيّ كلّ ثلاثة شهور)، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المعونات الماليّة الشهريّة المتكرّرة 105 آلاف أسرة، وبمبلغ إجمالي 9 ملايين شهرياً.

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أما برامج الحماية التي أطلقتها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي؛ قال العضايلة إن عدد المستفيدين من برامج تضامن ومساند بلغ 302 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من برنامج حماية 36 منشأة.

كما بلغ عدد المنشآت المستفيدة من برنامج تمكين اقتصادي (1): 1156 منشأة، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تمكين اقتصادي (2): 27 ألف مستفيد.

وحول برنامج التمويل الذي أطلقه البنك المركزي لدعم الشركات والمنشآت التي تضرّرت بسبب جائحة كورونا؛ قال العضايلة إن عدد المنشآت والشركات التي استفادت منه حتى تاريخ 2020/6/25، بلغ 3406 شركات ومنشآت.

وأضاف أن حجم التمويل المقدّم لهذه الشركات والمنشآت بلغ (335 مليون و270 ألف دينار)، فيما بلغ حجم التمويل من إجمالي هذا المبلغ لغايات دفع رواتب العاملين في الشركات والمنشآت حوالي (153 مليون دينار) استفاد منه أكثر من 73 ألف عامل وعاملة.

وتابع العضايلة: بلغ متوسّط قيمة القروض المقدّمة للمنشآت والشركات حوالي 106 آلاف دينار، مشيراً إلى أن القروض التي يزيد حجمها عن 250 ألف دينار بلغت نسبتها 5 بالمئة فقط، "وهذا دليل على أنّ غالبيّة التمويل يذهب للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة".

ولفت إلى أن الحكومة أطلقت منذ عام ونصف تقريباً منصّة "بخدمتكم" التي تهدف الى إيصال صوت المواطنين، وحلّ قضاياهم، وإشراكهم في عمليّة التطوير والتحسين، ورصد الشكاوى والمقترحات وتوظيفها في عملية التخطيط والتطوير.

وأكد العضايلة أن مجلس الوزراء يناقش عمل المنصّة بشكل دوري، ويطلع أيضاً على التقارير التي تقدّمها وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي حول أداء المنصّة، ومدى استجابة الوزارات والمؤسّسات لشكاوى المواطنين.

كما أشار إلى أن إجمالي عدد الطلبات الواردة للمنصة منذ إطلاقها وحتى مساء أمس بلغ 119918 طلباً، فيما بلغت نسبة الشكاوى من بين الطلبات 52.4 %، ونسبة الأسئلة في بند (اسأل الحكومة) 34.7 %، والبقيّة ضمن بنود الاقتراحات والإبلاغات والثناء.

وتابع: بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 99 بالمئة، ونسبة الطلبات المغلقة، أي التي تمّ الردّ عليها وإنهاؤها 97 %، بينما بلغت نسبة الطلبات التي تجاوزت الإطار الزمني، أي تأخّرنا في الردّ عليها 1 % فقط، فيما بلغت نسبة الرضا عن الحل 70 %.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن المنصة ستنشر خلال المرحلة المقبلة أسماء الوزارات والمؤسّسات الأكثر تفاعلاً وتميّزاً في متابعة الشكاوى والطلبات التي يقدّمها المواطنون، منوها إلى أن الحكومة ستنبه المؤسّسات الحكوميّة التي تقصّر في التفاعل مع طلبات المواطنين عبر هذه المنصّة.