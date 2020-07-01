شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان اليمنى يلتقى المبعوث الأممى الى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس البرلمان اليمني الشيخ سلطان البركانى، المبعوث الاممى الى اليمن مارتن جريفث.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض خلال اللقاء المبعوث الاممي، المبادرة المقدمة للأطراف اليمنية بشأن وقف اطلاق النار والجانب الإنساني والاقتصادي والتسوية الشاملة واهمية المضي بذلك بشكل عاجل وسريع وبما يوقف معاناة الشعب اليمني ونزيف الدم والتخفيف من الاثار الناتجة عن جائحة كورونا على حياة اليمنيين.

وتطرق رئيس البرلمان اليمني للجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض وما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود لتنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام في اليمن باعتبار الاتفاق يمثل خطوة على طريق السلام الشامل.

وأكد البركاني دعم البرلمان اليمني لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم مساعي المبعوث الاممي.