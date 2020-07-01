شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تبدأ خطة معالجة مشاكل تحويل أموال الشركات للخارج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت وزارة التجارة العمل على حصر المشاكل التي تواجه الشركات والمؤسسات في التحويلات المالية خارج المملكة، من أجل معالجتها بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، قد أعلنت في بيان أصدرته مؤخرا أنه تقرّر إتاحة تمديد أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك والمصارف، والسماح لتلك المراكز كافة بالعمل طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت ابتداءً من الساعة (السابعة) صباحاً حتى الساعة (الخامسة والنصف) مساءً وفقاً لتقدير كل بنك، بشرط ألاّ تقل ساعات عمل الفروع عن الأوقات المحددة في تعليمات المؤسسة.

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تطوير القنوات الإلكترونية

وأكدت مؤسسة النقد على أهمية استمرار العمل على تطوير القنوات الإلكترونية وخصوصاً التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية لتمكين العميل من الحصول على كافة الخدمات المتعلقة بالتحويل إلكترونياً، وذلك في إطار الحد من استخدام قنوات التحويل التقليدية، والاستفادة من القنوات الإلكترونية لإجراء الحوالات مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، وفقا لـ”الوطن”.

الإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية

وأكدت مؤسسة النقد في هذا الصدد على البنوك استمرار العمل بالإعفاء من رسوم الخدمات المصرفية الإلكترونية، التي تشمل الإعفاء من رسوم التحويل عبر القنوات الإلكترونية مثل: أجهزة الخدمة الذاتية (kiosk)، وأجهزة الصرف الآلي، وتطبيقات الهواتف الذكية، كذلك تطبيق رسوم التحويل لخارج المملكة عبر القنوات التقليدية (فروع البنوك أو مراكز التحويل) بـ (25) ريالاً بحد أدنى، مع التقيد بعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم الواردة في التعرفة البنكية.