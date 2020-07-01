شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو اليوم، عن أسعار البنزين الجديدة بعد رفع ضريبة القيمة المضافة من الأول من شهر يوليو الحالي.

وأوضحت الشركة أن بنزين 91 أصبح سعره 0.98 ريال لكل لتر، فيما سيصبح سعر (بنزين 95) 1.18 ريال لكل لتر.

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يذكر أن هناك 11 سلعة وخدمة معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومنها الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء حيث تأتي على رأس السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وأيضًا يتم إعفاء توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.

وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة: الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديده.