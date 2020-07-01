شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تدعو المرشحين على وظائف طبيب مقيم للمطابقة.. وتحدد الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة المرشحين والمرشحات على وظائف طبيب مقيم (طب أسنان) والذين لم يستكملوا مطابقة الوثائق إلى مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات لاستكمال المطابقة.

وأوضحت الصحة، أن مطابقة الوثائق لمرشحي ومرشحات وظائف طبيب مقيم “طب أسنان”، سيتم ابتداءً من يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020، ويستمر لمدة أسبوع.

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يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في 11 رجب 1441، عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أطباء الأسنان، للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية على فئة: (طبيب مقيم – أسنان).