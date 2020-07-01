شكرا لقرائتكم خبر عن عين عثمانية على المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

المشروع التركي يحارب في ليبيا وعينه على السعودية، يتوسع في الصومال ويريد التمدد في الخليج.

في آخر مرة دخل الأتراك العثمانيون ليبيا، بقوا فيها 360 عاماً. أزاحهم احتلال آخر هو الاحتلال الإيطالي عام 1911، لتهزم إيطاليا في الحرب العالمية الثانية ويتم احتلال ليبيا من قبل الحلفاء إلى حين إعلان الاستقلال وتأسيس الدولة الليبية الحديثة.

للذين يتحدثون عن نوايا تركية حسنة في ليبيا، نورد هذه الأرقام. ولكي لا ندخل في تفاصيل التاريخ الليبي نترك الأمر للمختصين والمهتمين ليبيّنوا ماذا فعل العثمانيون خلال مئات السنين من حكم البلاد، وكيف تحول الحكم إلى اقتسام غنائم بين الولاة والحكام.

وللمقارنة بين حال الليبيين في طرابلس وبرقة وفزان مع حال الأتراك في إسطنبول مثلاً، وصولاً إلى مطلع القرن العشرين، فإن هناك أرشيفاً كبيراً من الصور يكفي لإدراك الفرق بين الترف التركي والبؤس الليبي.

كانت أموال الضرائب تُجبى وتُرسل للباب العالي في إسطنبول، ولا يصل منها إلا النزر اليسير لليبيين. ما الذي تغير الآن؟ لا يمكن النظر إلى الغزو التركي الجديد لليبيا إلا من منظور تاريخي.

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هكذا ترى تركيا أردوغان الأمر، ولا يمكن لدول المنطقة أن تنظر إليه إلا في هذا السياق. تشخص تركيا وجودها في شرق المتوسط ضمن دائرة مصالحها، وتتحدث عن استكشاف النفط والغاز، وتعاند في عدم الانسحاب من احتلالها لأجزاء من قبرص منذ عام 1974، ولا تتردد في الحديث عن مشروع «إخواني» عالمي ترعاه، ويقف أردوغان ملوحاً به في وجه المنطقة ككل.

حكومة الوفاق في طرابلس حكومة «إخوانية» بأجندة تركية الآن. بلغت المزايدات هناك، الإشارة إلى أن مدينة مصراتة الليبية هي مدينة تركية. الطائرات المسيرة تركية والخبراء أتراك، والجنود انكشاريون مرتزقة جندتهم المخابرات التركية من بؤر التشدد والبؤس شمالي سوريا. وأردوغان يخطط لاستعادة ليبيا كولاية عثمانية بنشر قواعد جوية وبحرية، وتمركز لا يُخفي الأتراك أنه سيكون طويلاً؛ بل إن الحرب الآن على سرت أساسها النفط، ولأن المنطقة بوابة لما بعد ليبيا في العمق الإفريقي.

هذا المشهد المعقد وإن استقطب اهتماماً دولياً، وأطلق صراعات بين قوى كبرى، إلا أنه في الصميم أزمة علاقتنا مع تركيا ذات الشهية الاستعمارية المتجددة. لو أن لدى المصفقين للمشروع التركي في عالمنا العربي من «الإخوان»، أي تفسير غير هذا فليفيدوننا به.

حكاية نصرة الإسلام وحماية المسلمين واستعادة الكرامة لا تستقيم مع دولة تركية تتقاسم المصالح مع روسيا والولايات المتحدة؛ بل وحتى إيطاليا، وهي الدولة التي تسببت في خروجها قبل قرن من ليبيا.

انضاف المشروع التركي خلال العقد الماضي، إلى سلسلة المشاريع المتنافسة على المنطقة العربية، لكنه مشروع مخاتل مدع وخطر؛ مشروع يحارب في ليبيا وعينه على السعودية، يتوسع في الصومال ويريد التمدد في الخليج. يدعي مواجهة إيران وينسق معها في اليمن والعراق، ومن دون التصدي له، لا نستغرب أن يتكرر السيناريو التركي بليبيا في أكثر من دولة ومكان، هذه عودة للعثمانيين بربطة عنق وجزمة جندي.

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