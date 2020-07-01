خليفة يفض دور انعقاد «الوطني الاتحادي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2020، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ونصه: «يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي بنهاية أعمال جلسة يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو / حزيران 2020، وعلى رئيس المجلس تنفيذ هذا المرسوم». وأعرب المجلس في جلسته الثالثة عشرة الختامية، التي عقدها أمس الثلاثاء عن بُعد، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، عن عظيم الامتنان للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولي عهد أبوظبي، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المتواصل ورعايتهم الدائمة لأعمال المجلس.

كما قدم الشكر إلى عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس، على تعاونه وتواصله ومشاركته الفعّالة في شأن كل ما طرحه المجلس وأقره، ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والأهلية والمجتمعية والمواطنين، ولكل من تواصل وتفاعل مع المجلس وأعضائه، وللإعلاميين والمؤسسات الإعلامية لدورهم، واهتمامهم بشؤون المجلس ومتابعتهم أعماله.

وقال صقر غباش: «إن العلاقة النموذجية بين المجلس والحكومة القائمة على الثقة المتبادلة، والشراكة والتعاون، والتفاعل الإيجابي، والتنسيق الدائم، كانت وستظل، هدفاً لنا جميعاً»، معرباً عن الشكر للحكومة على دورها البنّاء في التفاعل والتعاون مع المجلس، لأن هدفها خدمة الوطن والمواطن، وغايتُها تأكيد نجاحات الدولة في ممارسة الشورى، وأن المجلس واجه، خلال هذا الدور، ظروفاً استثنائيةً بلغت ذروتَها في جائحة كورونا.



رسوم التوصيل



وأكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، رداً على سؤال عن ارتفاع رسوم خدمات توصيل الكهرباء قدمه يوسف البطران الشحي، مراجعة كلفة التوصيل عام 2016، ورفعت بما يتواءم مع بقية الهيئات في الدولة، مشيراً إلى أن المواطن يدفع 22 في المئة من كلفة الخطوط، وتتحمل الهيئة البقية فيما يخص النقل، وهي 78 في المئة، ومشيراً إلى أن الكلفة تصل إلى 1333 درهماً، بعد أن كانت 100 درهم قبل سنوات طويلة، أما التعرفة المقدمة في الدولة للمواطنين، فيتحمل المواطن 26 في المئة فقط من الكلفة الفعلية للكهرباء.

وقال: الإمارات من أقل دول العالم في رسوم التوصيل وأسعار الكهرباء والماء، وبعض الهيئات لديها سياسات مختلفة، فمعظمها يحمل العميل كلفة المواد، ونحن في الهيئة لا يتحمل المواطن أي كلفة، وهذا يؤثر في المنازل البعيدة عن الشبكة، وال 300 درهم هي جزء قليل من الكلفة.

وقال رداً على سؤال قدمه أحمد الشحي عن قطع خدمة التيار الكهربائي بصورة متكررة في الإمارات الشمالية، من دون إخطار مسبق: هناك حالات عدة للقطع في الهيئة، ومنها بسبب عدم السداد، وهناك سياسة تقسيط، ولا نقطع عن الشخص إلا إذا كان عليه متأخرات مرتفعة.

وقالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في رد كتابي، على سؤال محمد عيسى الكشف عن البرامج الثقافية الصيفية: نعمل على إطلاق المخيم الصيفي الثقافي الافتراضي الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع، ويركز على اكتساب المهارات الإبداعية في مجالات عدة، مضيفة أنه يخصص كل أسبوع لمجال معين، وسيطرح هذا العام 25 نشاطاً ثقافياً.



معارض التوظيف



وأكد ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين رداً على سؤال قدمه ناصر اليماحي، عن معارض التوظيف: ليس من ضمن اختصاصات الوزارة الرقابة على معارض التوظيف، ولا تجري قياساً لمخرجات هذه المعارض التي تقام بجهود محلية نثمنها، مشيراً إلى مبادرة الأيام المفتوحة للتوظيف المباشر التي أطلقتها الوزارة عام 2017. وقال في رد على سؤال ثانٍ قدمه حميد العبار الشامسي، عن حماية وحفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص في حالة إنهاء خدماتهم: نطمئنهم بأن حقوقهم محفوظة، ويتحمل صاحب العمل التزامات قانونية إذا تعارض مع نصوص العمل. وأكد رداً على سؤال ثالث قدمته كفاح الزعابي، عن السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساعدة، أن الوزارة تطبق منظومة متكاملة، وتفرض على مكاتب الاستقدام والمكاتب التزامات قانونية بإثبات قدرة العامل ولياقته الصحية.

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مرونة العمل



وأوضح في رده على سؤال رابع قدمته صابرين اليماحي، عن مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات أسوة بالجهات الاتحادية الحكومية، في ظل الظروف الراهنة، أن قانون تنظيم علاقة العمل وتعديلاته حدد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، بما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع، وترك للقطاع الخاص العمل وفق أنظمته الداخلية.

وقالت صابرين اليماحي: بعض منشآت القطاع الخاص ترفض الانصياع لهذه القرارات، على الرغم من أنهن ينجزن عملهن عن بُعد، وهناك حالات أنهيت عقودها، وهن يطالبن بالسرية في حالة لجوئهن للشكوى.



لقطات



رئيس المجلس وأعضاؤه تقدموا بأحر التعازي إلى طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، في وفاة عمه، الحاج سعيد بن أحمد آل لوتاه، حكيم التجار.

وتقدموا بالشكر إلى الدكتور جابر الزعابي، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، لاختتام عمله في الأمانة العامة للمجلس، التي انضم إليها منذ 42 سنة، وعرف عنه إخلاصه في العمل.

وافق المجلس على تبني أربعة موضوعات عامة، لرفعها للحكومة لأخذ الموافقة عليها ومناقشتها، ومنها «التوطين في القطاع الحكومي والخاص».