الإمارات تجدد التزامها بدعم الشعب السوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت دولة الإمارات التزامها بالدعم المستمر للشعب السوري في جميع أزماته، خاصة في ظل ما يواجهه حالياً من تهديدات صحية ناجمة عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، من خلال تعزيز جهود أولئك العاملين في القطاع الطبي الذين يواصلون القيام بواجباتهم بكل إخلاص، على الرغم من النقص في المعدات، والإمكانات، وتعرضهم للمخاطر المهنية، والأمنية، مؤكدة ضرورة أن يقدم الجميع يد العون لهم، وإمدادهم بما يحتاجون إليه من معدات الوقاية الشخصية، والمستلزمات الطبية، فيما تعهدت الجهات الدولية المانحة بتقديم 6,9 مليار يورو للاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال مشاركة ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، في مؤتمر بروكسل الرابع بشأن «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، من خلال تقنية الاتصال المرئي، والذي تنظمه المفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية وإدارة الحماية المدنية، والأمم المتحدة بحضور ممثلين عن دول ومنظمات، دولية وأهلية، في مسعى لحشد المانحين للتعهد بمزيد من المساعدات الإنسانية، والتنموية، الداعمة لاستقرار الشعب السوري داخل بلاده، وفي الدول المجاورة، في ظل وجود ما يزيد على 6 ملايين نازح خارج البلاد، وأحد عشر مليوناً آخرين في حاجة للمساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء سوريا.

وتقدمت ريم الهاشمي في بداية المؤتمر، بالشكر والامتنان للقائمين على تنظيم النسخة الرابعة من المؤتمر، واستضافة الحدث، خاصة من الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجهودهم المستمرة في الحفاظ على دورية انعقاده خلال الأزمة السورية. وقالت: إن دولة الإمارات تثمّن التزام المفوضية الأوروبية المعنية بالمساعدات الإنسانية (ECHO) القوي تجاه حل الأزمة الإنسانية في منطقتنا، ورؤيتها لها، كما تثمّن على وجه الخصوص مستوى استجابتها للأزمة السورية.

ضرورة الحل السياسي

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وأشارت إلى أن دولة الإمارات تشعر بالقلق حالياً بعد عشر سنوات من الصراع، والمعاناة الطويلة في سوريا.. وقالت: منذ بداية الأزمة السورية، وطوال هذه السنوات، كانت دولة الإمارات سباقة في دعم الشعب السوري، والوقوف إلى جانبه، فمنذ عام 2012، تم تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية طارئة للاجئين السوريين في الأردن، ولبنان، والعراق، واليونان، تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي، وكذلك لأولئك الذين نزحوا داخلياً، تضمنت توفير الرعاية الطبية، وإنشاء المستشفيات الميدانية، ومخيمات اللاجئين، مثل «مريجيب الفهود»، وهو مخيم إماراتي أردني، للحفاظ على سبل العيش، وتوفير الحماية والخدمات الاجتماعية المختلفة، بكلفة 30 مليون دولار أمريكي، وكذلك قامت دولة الإمارات بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، بتأسيس الصندوق الائتماني لإنعاش سوريا. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً عميقاً بأنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة السورية الحالية، وأهمية تقديم الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.

تعهدات ب 6.9 مليار يورو

من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية أن المشاركين في مؤتمر المانحين لمساعدة اللاجئين السوريين تعهدوا بتقديم 6,9 مليار يورو، (7,7 مليار دولار)، بينها 4,9 مليار لعام 2020. وأوضح مفوّض إدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، عقب المؤتمر، أن «مجموع التعهدات بلغ 6,9 مليار يورو، أي 7,7 مليار دولار، بينها 4,9 مليار يورو لعام 2020، وملياران إضافيان لعام 2021». وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قدّر الحاجات المالية بعشرة مليارات دولار. وأورد المفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول المانحة اقترنت بقروض من المؤسسات المالية الدولية بقيمة ستة مليارات يورو (6,7 مليار دولار). وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، جير بيدرسن، قال: «يعاني رجال ونساء وأطفال سوريون الإصابات، والتشريد، والدمار، والرعب، على نطاق واسع»، مضيفاً أن «خطر مرض (كوفيد-19) لا يزال شديداً». (وكالات)