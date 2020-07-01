أوروبا ترفع قيود السفر عن الصين.. وتستثني أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أيام من المفاوضات، قررت دول الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، إعادة فتح حدودها اعتباراً من اليوم الأربعاء، لرعايا 15 دولة من خارج الاتحاد يُعتبر وضع الوباء فيها جيّداً. وتستثني هذه اللائحة خصوصاً الولايات المتحدة. وسيتم كل أسبوعين تحديث القائمة التي أعدّها سفراء دول الاتحاد الأوروبي الجمعة.

وتضمّ لائحة الدول التي سيُسمح للوافدين منها بدخول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيجرو والمغرب ونيوزيلندا وراوندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروجواي. وتشمل القائمة أيضاً الصين، لكن شرط أن تستقبل على أراضيها الوافدين من الاتحاد الأوروبي. وهذه ليست الحال في الوقت الراهن إلا بشكل محدود جداً.

ووضع الاتحاد عدة معايير لإدراج دولة ما على هذه القائمة، لاسيما أن يكون معدّل الإصابات الجديدة قريباً أو ما دون ال16 من أصل كل مئة شخص (وهو المعدّل في الاتحاد الأوروبي) في الأربعة عشر يوماً الماضية.

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والولايات المتحدة، هي الدولة الأكثر تضرّراً بالوباء من حيث عدد الوفيات والإصابات. ورغم تراجع عدد الوفيات اليومية بشكل طفيف في يونيو مقارنة بالشهر السابق، إلا أن معدّل العدوى يزداد في ثلاثين من أصل خمسين ولاية خصوصاً في الولايات الأكبر والأكثر اكتظاظاً بالسكان (كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا).

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تفكر في خطوات إضافية لتقديم مساعدات للشركات والموظفين المتضررين من جهود احتواء الجائحة. وقال منوتشين إنّ «الحجم الهائل من التمويل» الذي وافق عليه الكونجرس يساهم في دعم الاقتصاد المتوقع أن يتحسن في النصف الثاني من العام الحالي.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ حكومته تستعدّ لموجة ثانية يمكن أن تضرب البلاد في الخريف، داعياً مواطنيه إلى توخّي الحذر، مشيراً إلى أن الحكومة رصدت اعتمادات لشراء معدّات حماية وفحوص مخبرية من أجل «الردّ سريعاً وبحزم في حال تفشّي الفيروس مجدّداً خلال الأشهر المقبلة». وبعدما أكد أنّه لا تزال هناك «نقاط ساخنة» في كندا، أشار ترودو إلى انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس وحالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات في سائر أنحاء البلاد.

من ناحية أخرى، فرضت بريطانيا إجراءات عزل عام صارمة على مدينة ليستر الإنجليزية في أعقاب تفشٍّ محلي جديد، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون لعودة الحياة في المملكة المتحدة إلى طبيعتها. وسيجري إغلاق مدارس المدينة بدءاً من يوم الخميس، حيث يقول وزير الصحة مات هانكوك إنه جرى رصد ارتفاع غير معهود في حالات الإصابة بالفيروس بين الأطفال هناك. (وكالات)