«عدالة» يلتمس استرجاع جثمان الشهيد عريقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم مركز عدالة، التماساً للمحكمة «الإسرائيلية» العليا باسم عائلة الشهيد أحمد مصطفى عريقات، طالب فيه باسترجاع جثمان الشهيد الذي استشهد برصاص حرس الحدود، يوم 23 حزيران/‏ يونيو الجاري، قرب حاجز أبو ديس (الكونتينير)، الذي تحتجزه السلطات «الإسرائيلية» وترفض تسليمه للعائلة لدفنه.

وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت العائلة بأنها ستسلم جثمان الشهيد، مساء يوم 24 يونيو، وبدأت العائلة التحضيرات للجنازة، لكن بعد ساعات تراجعت السلطات عن تسليم الجثمان «لاعتبارات سياسية» لم تشرحها، وحرمت العائلة من دفن ابنها بكرامة واحترام. وجاء في الالتماس الذي قدمته، المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، أن «السلطات «الإسرائيلية» تحتجز جثمان الشهيد حتى اليوم دون صلاحية دستورية، وأن عدم تسليم الجثمان اهدار لحق العائلة الدستوري بالكرامة.

(وكالات )