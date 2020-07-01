نتنياهو يتعلل بـ«اعتبارات» لتأجيل الضم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بين التلميح بتأجيل الضم، والإقدام عليه، تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة أوضاعاً متوترة، وسط دعوات فلسطينية لاعتبار اليوم الأربعاء، يوم غضب شامل في الضفة وغزة، فيما تتجه الأنظار نحو اجتماع حكومة الاحتلال، وما سيسفر عنه بشأن خطة الضم؛ حيث ألمح رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلى إمكانية تأجيل الخطة في ظل عدم الحصول على الضوء الأخضر من الإدارة الأمريكية، وما سماه بالتعقيدات السياسية.

وتنظر حكومات العالم بقلق إلى خطط نتنياهو بشأن ضم 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة حسب خطة ترامب التي رفضها الفلسطينيون، وحذرت منها عواصم عربية وأوروبية عدة، ويتوقع أن يترافق إعلان نتنياهو مع مواجهات عنيفة قد يتخللها إطلاق صواريخ من غزة وتظاهرات ومواجهات على نقاط التماس في الضفة.

ويمهّد المشروع الذي طرحته إدارة دونالد ترامب الطريق أمام «إسرائيل» لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها غور الأردن والمستوطنات غير شرعية حسب القانون الدولي، وبقي نتنياهو متحفظاً بشأن نواياه الفعلية، في الوقت الذي يعتقد فيه بعض المراقبين أن الحكومة «الإسرائيلية» من الممكن أن تؤخر أو تبدأ بضم بعض المستوطنات أو كتل استيطانية مثل: معاليه أدوميم أو غوش عتصيون أو أرييل.

وكان نتنياهو قد ألمح في جلسة مغلقة لأعضاء حزب الليكود، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم، وعزا إمكانية التأجيل إلى «اعتبارات سياسية وأمنية»، بحسب ما أوردته قناة «كان الإسرائيلية»؛ لكن من دون الإفصاح عن طبيعية هذه الاعتبارات.

في هذا السياق، يرى 5% فقط من «الإسرائيليين» أن الضم يجب أن يكون أولوية الحكومة، وفقاً لاستطلاع أخير أجرته القناة التلفزيونية 12.

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وقال يوهانان بليسنر رئيس المعهد «الإسرائيلي» للديموقراطية؛ وهو مركز أبحاث في القدس «قد يتساءل المرء، في هذه الحالة، لماذا سيروج نتنياهو لمشروعه إذا كان اهتمام الرأي العام في هذا الموضوع ضعيفاً؟».

في المقابل، قال جيش الاحتلال: إنه يستعد لاحتمال قيام فصائل فلسطينية بشن هجمات وإطلاق صواريخ على «إسرائيل»؛ رداً على ضم أجزاء من الضفة الغربية، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى يوم غضب شعبي حاشد في الضفة وقطاع غزة، ومن المتوقع أن تشهد هذه التظاهرات مشاركة واسعة؛ لمواجهة قرار الضم، و«صفقة القرن»، وأن هذه الفعاليات تأتي استجابة للإعلان الصادر عن اللقاء الوطني، الذي عُقد بغزة مؤخراً، تحت عنوان: «موحدون في مواجهة قرار الضم وصفقة القرن»؛ حيث ستشارك كافة القوى والفصائل والقطاعات الشعبية والمجتمعية بقوة في هذه الفعاليات والمواجهات.

ميدانياً، شنت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» فجر أمس الثلاثاء، حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت أسرى محررين وطفلاً من الخليل. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن شادي عبد موفق بداونة، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود مصطفى مرداوي بعد اقتحامها منزل ذويه في بلدة عرابة، وتفتيشه والتخريب في محتوياته، بينما في محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت الشاب عدي حسن نور الخطيب، ومن بلدة الظاهرية جنوباً اعتقلت معاذ محمد القيسية، ومن مخيم العروب شمالاً اعتقلت أحمد رأفت البدوي، وأحمد محمد عدوي، والطفل أحمد عماد البدوي، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر «عصيون».

أما في قطاع غزة، فقد توغلت عدة جرافات عسكرية «إسرائيلية» لمسافة محدودة، شرقي محافظة خان يونس. وأفاد شهود عيان بتوغل 6 جرافات عسكرية، انطلاقاً من بوابة «الفراحين» العسكرية، شرقي بلدة عبسان الجديدة، لمسافة تقدر بنحو 70متراً خارج السياج. كما أن الجرافات المتوغلة برفقة كباشين عسكريين، وآلية هندسة، انضمت للتوغل في وقت لاحق. وباشرت الجرافات المتوغلة بعمليات تجريف، بإسناد من عدّة آليات وجيبات عسكرية، تتمركز داخل السياج؛ إذ تزامن التوغل مع إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال، الذين اعتلوا سواتر ترابية داخل السياج، تجاه المزارعين، بمحيط بوابة الفراحين. (وكالات )