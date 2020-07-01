الصين تفرض قانون الأمن القومي في هونج كونج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقرت الصين، أمس الثلاثاء، بشكل سريع، قانون الأمن القومي المثير للجدل في هونج كونج، معلنة دخوله حيز التنفيذ، مثيرة بذلك تنديداً دولياً خاصة من الاتحاد الأوروبي وواشنطن؛ إذ يعده منتقدوه تقويضاً لاستقلالية المدينة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، فيما شددت بكين أن التشريع يعد «سيفاً معلّقاً فوق رؤوس»، أقلية تهدد الأمن.

وأقر البرلمان الوطني الصيني هذا النص التاريخي الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد نفوذ الحكومة المركزية. وفرضت بكين القانون الذي يثير مخاوف المعارضة في المدينة من ترد غير مسبوق للحريات. وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني تبنّت قانون الأمن القومي، والرئيس الصيني شي جين بينج وقّعه. وأعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، أن القانون سيدخل حيّز التنفيذ في اليوم نفسه.

وتعد بكين أن هذا النصّ يضمن الاستقرار، ويضع حداً للتخريب الذي تخلل تظاهرات عام 2019؛ لكن المعارضة إلى جانب دول غربية عدة، ترى القانون اعتداءً على الحكم الذاتي والحريات في المدينة. وكتب المعارض جوشوا وونج، في تغريدة: «هذا يعني نهاية هونج كونج كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيئ، ستتحول المدينة إلى منطقة شرطة سرية». وعقب تبني القانون، أعلن حزب «ديموسيستو» السياسي حلّ نفسه. وكان الحزب يدعو إلى تقرير مصير المدينة.

وحذّرت الحكومة الصينية بعيد تبني القانون من أن «هذا القانون، سيكون بالنسبة لأعضاء الأقلية الصغيرة التي تهدد الأمن القومي، سيفاً معلّقاً فوق رؤوسهم».

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وكانت بكين كشفت سابقاً أن التشريع يهدف إلى قمع أنشطة الانفصال والإرهاب والتخريب والتواطؤ مع قوى خارجية وأجنبية.

ويرتقب تشكيل «هيئة أمن قومي» في المدينة تتبع بشكل مباشر للنظام الشيوعي، وهو أمر غير مسبوق، وستكلف بجمع معلومات وملاحقة انتهاكات الأمن القومي.

وتثير فكرة منح هيئة تابعة لبكين صلاحيات في هونج كونج قلق المعارضة المحلية؛ لأن مبدأ فصل السلطات ليس موجوداً في الصين القارية التي يديرها الحزب الشيوعي. ومنذ إعادة المدينة إلى الصين، تتمتع هونج كونج بحكم ذاتي واسع النطاق، بموجب مبدأ: «بلد واحد، نظامان». ويتمتع سكانها بحرية تعبير وحرية صحافة وقضاء مستقلّ.

وندد الاتحاد الأوروبي بتبني النصّ. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال: إن «هذا القانون يهدد بتقويض الدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونج كونج، وقد يكون له تأثير مضرّ على استقلالية السلطة القضائية وسيادة القانون». وأعربت الحكومة البريطانية عن «قلقها الشديد» حيال القانون، واعتبرته «خطوة خطرة» مطالبةً الرئيس الصيني «بالتراجع عن هذا القرار». وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصريح: «قلقون للغاية حيال قرار تبني هذا القانون» واعداً بدراسة «مضمونه بتمعّن»؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان يتعارض مع الإعلان المشترك بين المملكة المتحدة والصين عام 1997. ( ا ف ب)