أزمة «كوفيد ـ 19» تعزز نفوذ الصين على حساب الغرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع فيروس «كورونا» المستجد بعدد متزايد من الغربيين إلى اعتبار الصين قوة رائدة، مع تراجع نفوذ الولايات المتحدة، بحسب دراسة نشرت الثلاثاء. فقد عمّق تفشي الجائحة الانقسام الكبير على ضفتي الأطلسي، وغياب الثقة بين القيادات الأمريكية الأوروبية من جهة، والقيادات الأوروبية -الأوروبية من جهة ثانية، في مقابل وحدة القيادة والموقف في الصين، وخططها الجاهزة لتسريع إكمال مشروعاتها الطموحة المؤجلة على صعيد الريادة الاقتصادية والسياسية في العالم.

وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز «جرمان مارشال فاند أوف ذي يونايتد ستايتس» فرنسيين وألماناً وأمريكيين. وفي مايو/أيار، اعتبر أكثر من ربع الفرنسيين الذين استُطلِعت آراؤهم الصينَ الدولة الأكثر نفوذاً في العالم مقابل 13% في يناير/كانون الثاني. وجاءت الآراء مماثلة في ألمانيا (من 12% في يناير إلى 20% في مايو)، والولايات المتحدة (من 6 إلى 14%).

وقال مارتن كوينسيز، المعاون في المقر الباريسي للمركز: «قبل الأزمة كان النفوذ الصيني في العالم يعتبر بمثابة فكرة مجردة».

وأضاف، «عندما تفكرون بالاعتماد على الصين كمصدر للكمامات والمعدات الطبية مثلاً، تتحول تلك الفكرة إلى أمر ملموس». ويرى أن هذا التغيير سيحدث أثراً دائماً، فيما رصد هذا التحول عند كل الأجيال والتيارات الحزبية.

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وفي فرنسا وألمانيا كان المستطلعون يأملون في أن تظهر حكوماتهم حزماً أكبر حيال بكين لجهة التقلبات المناخية وحقوق الإنسان والأمن المعلوماتي. وكانت الأرقام أدنى في الولايات المتحدة على الأرجح؛ بسبب النهج المتشدد لإدارة ترامب التي تحث أوروبا على أن تحذو حذوها.

وسلطت الدراسة الضوء على الانقسام عبر الأطلسي بشأن نفوذ بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي مطلع العام. وكان 53% من الأمريكيين يعتبرون بريطانيا البلد الأكثر نفوذاً في أوروبا، وهو رأي يؤيده فقط 8% من الألمان، و6% من الفرنسيين. وتظهر النسب المئوية المتصاعدة للمواطنين العاديين المؤمنين بالتفوق الصيني واقعاً يمكن رؤيته بوضوح على مستوى صناع السياسات وواضعي الاستراتيجيات الدولية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لقد اكتشفت الصين في أزمة «كورونا» فرصة لتعزيز قوتها الناعمة، وتوسيع نفوذها الاقتصادي والسياسي على المستوى العالمي. ونقل موقع «فوكوس» الألماني مطلع يونيو/حزيران الماضي تصريحاً للرئيس الصيني شي جين بينج أكد خلاله أن «كل الخطوات الكبيرة في التاريخ تمت بعد الكوارث الكبرى». ويبدو بالفعل، أن صناع القرار في بكين قد أخذوا العبرة من التاريخ.

وتقوم الصين في خضم الفوضى الناجمة عن تفشي الجائحة بتسريع محاولاتها لإنهاء هيمنة وسطوة الدولار على مبادلاتها من العالم الخارجي، وشراء المزيد من الشركات المنتجة للذهب آخرها شركة «غولد فيلد» الغويانية في أمريكيا الجنوبية. ومع شرائها للعشرات من شركات ومناجم الذهب في إفريقيا، وهو ما يجعلها أكبر منتجي المعدن الأصفر بكمية تقارب 500 طن في العام.

وهي قامت مطلع العام الماضي بإطلاق بورصة عالمية لتداول عقود النفط بالعملة الصينية اليوان، في ضربة قوية لاحتكار نظام «البترودولار» لصالح نشوء نظام «البترويوان».