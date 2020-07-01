شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قال مجلس الأمن الدولي خلال جلسة بشأن سد النهضة،أمس الأول الاثنين، إنه يدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، فيما دعت مصر المجلس، إلى القيام بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحث أطراف القضية على التفاوض بحسن نية، للتوصل إلى اتفاق، والامتناع عن أي إجراءات أحادية، حتى إبرام اتفاق مرضٍ، وحتى تصل الأطراف إلى مُبتغاها، مع إبقاء الأمر قيد نظر المجلس في إطار اضطلاعه بواجباته.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، التي دعت إلى عقد هذه الجلسة نيابة عن مصر، إن «الولايات المتحدة تأخذ علماً بالجهود الأخيرة التي بذلها الاتحاد الإفريقي لتسهيل إجراء محادثات إضافية بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة».

وطالبت السفيرة الدول الثلاث بالامتناع عن اتخاذ «أي إجراءات من شأنها تقويض حسن النية الضروري للتوصل إلى اتفاق».

وذهب العديد من المتحدثين الآخرين في الجلسة في الاتجاه نفسه، مشيرين إلى أن هذا الملف بات في عهدة الاتحاد الإفريقي.

وخلال الجلسة، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، إنه «يمكن التغلب على الاختلافات والتوصل إلى اتفاق إذا برهنت كل الأطراف عن الإرادة السياسية اللازمة لتقديم تنازلات، وفقا لروح التعاون التي تم التأكيد عليها في إعلان المبادئ لعام 2015».

150 مليون إنسان مهددون

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن سد النهضة يهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين، مشيراً إلى عدم السماح بأي تهديد لأمن مصر المائي.

وقال شكري خلال كلمته أمام جلسة المجلس: «عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يزيد النزاعات في المنطقة».

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وأضاف: «يجب أن يتم التحرك بحزم لإنهاء التحركات أحادية الجانب بشأن سد النهضة. نريد التوصل إلى اتفاق عادل».

وأوضح، مع إدراكنا لأهمية المشروع لتنمية إثيوبيا، لكن من المهم أن يدركوا أن هذا السد يهدد وجود الملايين من المصريين والسودانيين.

وأضاف شكري: «مصر جلبت القضية لمجلس الأمن لكي تتجنب توترات أكثر وكي لا تكون هناك تحركات أحادية تقوض السلام ولنحمي حقوق دول المصب الذي سيهدد حياة أكثر من 150 مليون مصري وسوداني ما قد يغذي النزاعات بالمنطقة».

دعوة الرؤساء الثلاثة لحل الخلافات

وأكد مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفضه لإحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن بلاده تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة.

وقال إن الاتحاد الإفريقي يبذل جهوداً كبيرة في تلك القضية،ولديه الإرادة والخبرة سعياً للتوصل إلى اتفاق.

وأشار إلى أن إثيوبيا لن تتسبب في إلحاق الضرر بمصر أو السودان.

وأكد مندوب السودان في الأمم المتحدة، عمر الصديق، رفض الخرطوم لأي إجراء أحادي بشأن ملء خزان سد النهضة.

وشدد صديق على مطلب بلاده بدعوة رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا لحل القضايا الخلافية.