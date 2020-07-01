شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة..مطلوب سجل طبي موحد وتأمين للجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل وصلنا إلى ذروة العطاء، واكتمال تقديم الخدمات، وبالتالي العلامة الكاملة؛ أم أن في الجعبة المزيد ليقدم؟الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟”الخليج 365” تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏ الدائرة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.نجحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الأخرى في إدارة ملف (كوفيد - 19) عبر منظومة متكاملة، وتميزت الخدمات التي قدمتها خلال الأزمة، واتفق جميع المشاركين المواطنين في هذا الاستطلاع على جودة الخدمات المقدمة، وعلى تميز المبادرات التي يعلن عنها، ولكن طالبوا بالمزيد من التحسين، وشددوا على ضرورة تطوير بعض الخدمات، من أجل الوصول إلى خدمات 7 نجوم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.وطالب المواطنون بضرورة تفعيل الملف الصحي الموحد، واستمرار خدمة توصيل الأدوية لمنازل المواطنين، وتقديم فحص الدم في المنازل للكبار، وتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، وتفعيل مبادرة طبيب لكل مواطن على مستوى الدولة، وحجز المواعيد عبر التطبيق الذكي، والحد من الأخطاء الطبية، ودراسة وافية للاحتياج الفعلي للأدوية في المستشفيات الحكومية، وإعادة النظر في المواعيد في العيادات الخارجية والأشعة وأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الكوادر الطبية، وابتعاث الطلبة لدراسة التخصصات الطبية المطلوبة، والنظر في الرواتب.



التوعية الصحية



أكد خالد البناي ضرورة تطوير الخدمات الصحية التي تصل لبيوت المواطنين، وتحديداً خدمة توصيل الأدوية التي بدأتها وزارة الصحة في ظل تفشي فيروس كورونا، و»نقترح باستمرارها بعد انتهاء الأزمة، إضافة إلى ذلك، تقديم خدمات فحص الدم لبعض الفئات من المجتمع في منازلهم، وخاصة كبار السن».

وشدد على ضرورة تقوية الجانب التوعوي لعامة الناس في الجوانب الصحية، وإنتاج مسلسلات وأفلام توعوية لفئة الأطفال، وتشجيع المجتمع على إجراء الفحوص الدورية.



العلاج المجاني



أكدت هدى الشيبه ضرورة توفير تأمين صحي لجميع المواطنين حتى يستطيعوا العلاج في المستشفيات الخاصة القريبة منهم، وخاصة للحالات الطارئة، ونقترح بتفعيل فكرة العلاج المجاني للمواطنين في المستشفيات الخاصة على نفقة الوزارة في الحالات الضرورية، حتى لا يجبر بعض الأشخاص للذهاب والضغط على المستشفيات الحكومية، خاصه في الوقت الذي مررنا به ومازال قائماً فيما يخص أزمة كورونا.



ملف المريض



د.أحمد الغنيمي قال: تنفيذ نظام السجل الصحي الموحد على مستوى الدولة، يربط ملف المريض بكافة المستشفيات بالدولة سواء الحكومية والخاصة، ويتمكن الطبيب من رؤية التاريخ المرضي الكامل للمريض، دون الحاجة إلى التقارير، وهذا المشروع أعلن عنه منذ سنوات، ولكن لم ير النور حتى الآن، ونتمنى الاستعجال في تفعيل مثل تلك المشاريع التي ترفع من مستوى المنظومة الصحية، وتوفر خدمات صحية متكاملة للمريض.



طبيب لكل مواطن



جاسم البستكي قال: ضرورة تفعيل مبادرة طبيب لكل مواطن على مستوى الدولة، إضافة إلى سجل طبي موحد ، والتركيز على التطبيقات الذكية في تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية ، كحجز المواعيد عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة المستشفى، ونجد أن مبادرة الصيدليات الروبوتية نجحت، ونتمنى تعميمها بشكل أكبر، وضرورة التسريع في تنفيذ بعض المبادرات المهمة، كالربط بين المستشفيات الحكومية والخاصة، ليتمكن الطبيب من الاطلاع على ملف المريض الموحد عبر منظومة واحدة.



مراكز خدمة شاملة



قال خالد المرزوقي: توفير مراكز خدمة شاملة في أغلب المدن الداخلية والمناطق السكنية ، حيث إن أغلب مراكز فحص الخدمات الشاملة تكون في وسط المدينة ويصعب على البعض الذهاب لهذه المراكز بحكم بعد المسافة، وهناك تكلفة عالية في قطاع الصحة من ناحية تطوير الخدمات الصحية ، فاقترح أن يكون هناك تعاون مشترك بين وزارة الصحة وبعض الجهات الخاصة، ونقترح أن يكون هناك تعاوناً بين وزارة الصحة وشركات التوصيل المعتمدة لتوصيل الأدوية للمواطنين، ما يسهل على مرضى كبار السن عدم الذهاب للمستشفيات.



أطباء لديهم خبرة



أكدت د.فاطمة الدربي خبيرة تسامح ضرورة تعيين أطباء لديهم خبرة في تشخيص الأمراض، وتطوير إجراءات تسجيل المرضى والمواعيد، وابتعاث الطلبة لدراسة التخصصات الطبية المطلوبة.

وقالت: لابد أن تقوم وزارة الصحة بدعم توطين مهنتي الطب والتمريض تدريجياً عن طريق فرض نسبة توطين تصاعدية على المؤسسات الموجودة في الدولة، وفي حال كان المواطن وأسرته حاصلين على تأمين صحي من طرف جهة العمل، تتم إضافة الميزانية المخصصة له من قبل الدولة لتأمينه الصحي.



أسعار الأدوية



أكد محمد النقبي، ضرورة النظر في أسعار الأدوية والخدمات العلاجية في المستشفيات الخاصة، فثمة مواطنون لا يملكون تأميناً صحيا، والبعض يملك تأميناً لا يغطي كافة الخدمات، خاصة علاج الأسنان، ويتوجهون للمستشفيات الخاصة، نتيجة الضغط الكبير على الحكومي.

إضافة إلى ذلك، اقترح رفع جودة الخدمات العلاجية والتشخيصية في التخصصات الدقيقة لتقليل السفر للعلاج في الخارج، وتسخير تلك الميزانيات لتطوير المنظومة الصحية.

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التقارير الطبية



قال هزاع الكتبي: ضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، والتي تبالغ بالفحوص الطبية والعلاجات والأدوية من أجل الاستفادة من التأمين الصحي، والربح التجاري، وإعادة النظر في سرعة إصدار التقارير الطبية، والتي تستغرق وقتاً مطولاً لإصدارها مما تؤخر رحلة علاج المريض، ومن الأفضل إصدارها فوراً بعد طلبها، وإعادة النظر في سبب الانتظار الطويل في المستشفيات رغم التزامنا بالحضور في الوقت المحدد الخاص بالموعد في العيادات الخارجية.



زيادة المستشفيات



أكدت موزة حنظل ضرورة زيادة عدد المستشفيات الحكومية على حسب الكثافة البشرية لكل إمارة أو مدينة، وذلك لاستيعاب أعداد المرضى، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وتقليل مدة الانتظار في المستشفى وتقليل مدة المواعيد التي تتأخر نتيجة الضغط الكبير، ومن المهم تفعيل مبادرة التطبيب عن بعد ، خاصة بعد نجاحها في الفترة الماضية، وتعميمها بشكل دائم للحالات المستقرة.



الأخطاء الطبية



أكدت عائشة عمر، ضرورة الحد من الأخطاء الطبية التي أضرت بالكثير بسبب التشخيص الخاطئ، وذلك لعدم وجود الأطباء الأكفاء في بعض المستشفيات، وثمة شكاوى من عدم توافر بعض الأدوية أو نقص بعضها، وهذا يستدعي دراسة وافية للاحتياج الفعلي للأدوية في المستشفيات الحكومية، وإعادة النظر في المواعيد في العيادات الخارجية والأشعة والتي تكون بعيدة، ليزيد مرض المواطن وهو لم يشخص بعد، وإعادة النظر في أقسام الطوارئ التي ينتظر فيها المريض لعدة ساعات حتى يحين دوره، وزيادة عدد الكوادر الطبية .



متابعة من الوزير



أكدت نوال الشويهي ضرورة المتابعة الدورية لكافة العاملين في القطاع الصحي من قبل الوزير مباشرة، حيث يسهم ذلك في رفع معنوياتهم وتحفيزهم ما يدفع بعجلة تطوير الخدمات، والنظر في رواتب الطاقم الطبي والإداري وتشجيعهم من خلال المكافآت والحوافز ما يسهم في رفع الكفاءة الطبية والإدارية، وتطوير خدمة مواعيد المرضى من خلال التطبيق الذكي لتفادى ساعات الانتظار الطويلة ومراعاة بعد المسافة للمريض، والمتابعة الدورية للطلاب وتنفيذ ورش عمل تثقيفية صحية لمجتمع خال من الأمراض، وزيادة الكادر الطبي لمعالجة الازدحام في أقسام الطوارئ، ودعم الأطباء المواطنين للعمل في مستشفيات الدولة بشكل واسع .



تطوير البنية التحتية



قالت فاطمة المازمي: أطمح في الحصول على رعاية صحية شاملة وفق أعلى المعايير الصحية وبطرق مبتكرة وتطبيق المعايير الصحية العالمية، والأهم تحقيق الاستباقية لتحقيق أفضل النتائج وبجودة ضمن استراتيجية متكاملة، ومع جائحة (كوفيد19)، اقترح تطوير البنية التحتية الدائمة لعمل دراسات متخصصة للأمراض المستجدة، ووضع الميزانيات المالية للدراسات والبحوث وتمويلها، وإنشاء لجنة طبية من إداريين وكوادر طبية لإجراء البحوث الطبية ، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والبرنامج الطبية الناجحة في العالم، وزيارات ميدانية للطاقم الطبي للدول ذات النظام الطبي القوي، وأعتقد أنه من الضروري عمل محاكاة للحالات المستعصية والدراسات تخصصية لبعض الأمراض النادرة التي تتوافر أجهزتها في الخارج .



تفعيل المبادرات



قالت هدى الحوسني: تفعيل المبادرات التي تعلن عنها، فقد سمعنا عن مبادرات عدة، ولكن لم نشهدها ميدانياً في المستشفيات عند زيارتنا، فهناك بطء كبير في التفعيل، ونقترح بالاستفادة من المبادرات المحلية الناجحة، وتعميمها على مستوى الدولة، لما له من فائدة على المواطنين، وتقليل أوقات الانتظار في المستشفيات، وتفعيل التطبيب عن بعد بشكل دائم في العيادات الخارجية.



الرعاية التمريضية



قال راشد الحمادي: يجب توفير خدمات متكاملة لكبار المواطنين في الرعاية المنزلية، عبر توفير الأدوية والطعام للمرضى الذين يعتمدون على التغذية الأنبوبية إلى منازلهم، وتوفير الرعاية التمريضية لهم، إضافة إلى ذلك من الضروري زيادة عدد مراكز الرعاية الطويلة للحالات التي تحتاج إلى قضاء باقي أيامها في المستشفيات، لتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، ويكون المريض قريب من أهله في ذات الإمارة، بحيث يكون في كل إمارة مركز للرعاية الطويلة.