شكرا لقرائتكم خبر عن نصف عام من الأحداث الجسام قلبت الحياة في فلسطين رأساً على عقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تكن الأشهر الستة التي انقضت من العام 2020 هينة على البشرية جمعاء، فقد شهدت هذه الفترة ظروفاً استثنائية لم يشهدها التاريخ الحديث المعروف، وكانت جائحة كورونا المتهم الأول بالتسبب في هذه الوضع، لكنها ليست وحدها في دائرة الاتهام، بل إن سياسات ومواقف أخرى عاضدت هذا الوضع، من ذلك تداعيات ما يسمى ب «صفقة القرن» الأمريكية التي تمهد لابتلاع ما بقي من فلسطين المحتلة، مروراً بالتأزم الحاصل في شبه الجزيرة الكورية، والانقسام الأوروبي، وصولاً إلى جريمة مقتل جورج فلويد التي هزت الولايات المتحدة ويمكن أن تغير مسارات كثيرة في تلك البلاد.

اليوم يستقبل العالم النصف الثاني من العام 2020، بعد أن عاش نصفه الأول يعاني جراء وباء الفيروس التاجي، وما نتج عنه من تدابير ألحقت باقتصادياته أفدح الخسائر، ويبدو أن هذه الجائحة المستمرة بصدد إعادة رسم خرائط جديدة للقوة الدولية. وعلى الرغم من إعلان الصين رسمياً نهاية العام الماضي عن انتشار نوع جديد من الفيروسات التاجية المسببة للالتهاب الرئوي، فإن العالم استقبل العام الجديد 2020 بتفاؤل تقليدي، بأن الحياة ستصبح أفضل، ولم يدر بخلد أحد أن الطائرات المدنية ستتوقف عن العمل، وكذلك وسائل المواصلات العامة، وسيتباعد البشر عن بعضهم وبقوة القانون، وتحت طائلة غرامات مالية.

وتبين لاحقاً أن «غريم» البشرية الجديد وباء بمستوى عالمي أطلق عليه اسم «كوفيد- 19»، انطلق من سوق هونان للمأكولات البحرية بالصين، وانتشرت عدواه في جميع أنحاء العالم، حتى أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص، إلى جانب إصابة أكثر من 10 ملايين.

حياة غير معتادة

وفي خضم الفوضى الناجمة عن تفشي الفيروس، خرجت الحياة عن مساراتها الطبيعية المعتادة، وفُرضت تدابير عزل شاملة، وأصبحت الكمامات الطبية والأقنعة تغطي كل الوجوه، وبات السلام بالأيدي تصرفاً خطيراً، ناهيك عن الاحتضان، وفصل التباعد الاجتماعي بين البشر بمترين، وبات العمل والتعلم عن بعد من المنازل أمراً «طبيعياً» جديداً لا يزال سارياً في معظم الدول.

هذا كان حال النصف الأول من العام، أما النصف الثاني فها هو يبدأ بالعودة التدريجية للحياة، رغم أن التحذيرات، وخصوصاً من منظمة الصحة العالمية، التي لاتزال تشدد على خطورة الوضع الوبائي، وتدعم تحذيراتها بأرقام عن تصاعد حصيلة ضحايا الجائحة في أكثر من بلد، وخصوصاً الولايات المتحدة، التي باتت معلقة في أعلى الأزمة الصحية مصحوبة بالبرازيل. ورغم السعي الحثيث للقاح، يمكن القول إن الفيروس التاجي المستجد، كان سيد الموقف على الأرض في الأشهر الستة الماضية، إلا أن انشغال العالم بالتصدي لهذا الوباء الجديد والمجهول، لم يوقف الخصومات السياسية والتنافس الدولي أو يحد منه، ظهر ذلك جلياً في أكثر من ميدان وجبهة.

صفقة القرن المشؤومة

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طوال الفترة الماضية حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يبقى نجمه ساطعاً متحدياً كارثة عالمية بحجم وباء كورونا. وفي معرض بحثه عن مجد شخصي بأي ثمن، أعلن في الثامن والعشرين من يناير/‏كانون الثاني الماضي «صفقة القرن» التي تسمح ل «إسرائيل» بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، وقد وضعت هذه «الصفقة»، ومازالت، الشرق الأوسط على حافة الانفجار، ورغم تذبذب حكومة الاحتلال إزاء التنفيذ، فإن إعلان الصفقة أفرز توتراً في العلاقات، مما دفع بالسلطة الفلسطينية إلى التلويح بحل نفسها وإلقاء عبء الضفة الغربية كلها على «إسرائيل».

لم تترك «صفقة القرن» للفلسطينيين غير خريطة تشبه الأرخبيل تربط بينها جسور وأنفاق، وحرمتهم تماماً من القدس، بينما أعطت «إسرائيل» الحق قي ضم نحو 30% من الضفة الغربية بما في ذلك غور الأردن و132 مستوطنة، وهو ما يهدد بالعودة إلى نقطة الصفر إذا تم، وربما إلى ما هو أخطر.

شبح جورج فلويد

وفيما كانت الأضواء في جميع أنحاء العالم مسلطة على الفيروس التاجي ترصد سلوكه وسلالاته وآثاره المدمرة، اجتاحت الاحتجاجات الحاشدة الولايات المتحدة بعد مقتل مواطن أمريكي أسمر يدعى جورج فلويد، جثا أحد أفراد الشرطة بركبته على رقبته وكتم أنفاسه، ما أشعل غضباً عارماً في أرجاء البلاد هدد السلم الاجتماعي والاستقرار ولايزال. هذه المشكلة زادت من تعقيد العلاقات بين الإدارة الأمريكية وخاصة رئيسها والخصوم الديمقراطيين، حول طريقة التعامل مع المتظاهرين التي اتسمت بالقسوة الشدة.

ترامب في مواجهة مع الجميع

ها هو ترامب يبدو الآن كما لو أنه يصارع طواحين الهواء، خاصة في مواجهة مستشاره للأمن القومي السابق، وعدوه اللدود حالياً جون بولتون، الذي لم يوفر جهداً في الطعن بمؤهلاته وكشف أسرار «مطبخ» صنع القرار في البيت الأبيض، في كتابه «الغرفة التي شهدت الأحداث».

الكتاب الثاني الذي عجز الرئيس الأمريكي هو الآخر عن التصدي له عن طريق المحاكم، صاحبته ماري ترامب، ابنة شقيقه، وحمل عنوان «كثير للغاية وليس كافياً أبداً: كيف خلقت عائلتي أكثر الرجال خطورة في العالم». مثل هذا اللغط والحرب الكلامية المستعرة تضع ترامب في موقف محرج نسبياً قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وربما لهذا السبب يدفع في اتجاه إسراع بلاده في إنتاج لقاح يقضي على الفيروس التاجي، ظناً منه أن مثل هذا الإنجاز قد يسهم في القضاء على متاعبه، وإزالة العقبات التي يضعها خصومه في محاولة لحرمانه من ولاية ثانية.