شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش: «الوطني» يواصل دوره في مسيرة النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك المجلس الوطني الاتحادي برلمانات العالم، الاحتفاء باليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو.

وأكد صقر غباش، رئيس المجلس، مواصلة دوره الوطني بالمشاركة الفعّالة في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وتعزيز نهج الشورى في المجتمع، وتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم الوطني، ترجمة لبرنامج التمكين الذي أعلنه رئيس الدولة عام 2005، وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به مسيرة المجلس من القيادة الرشيدة.

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