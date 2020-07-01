نتائج مشجعة للقاح «إينو 480» الأمريكي في التجارب السريرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إينوفيو» الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية أمس الثلاثاء، عن نتائج أولية ولكن مشجعة لاختبارات على لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد. واللقاح الذي استخدم على 40 متطوعاً، حرّك جهاز المناعة لدى 94 في المئة من الذين أنهوا ما سمي المرحلة الأولى من التجربة السريرية، ما يعني أنهم حصلوا على حقنتين، بفارق أربعة أسابيع.

ولقاح شركة إينوفيو الذي أطلق عليه إينو-480 يقوم بضخ الحمض الريبي النووي في جسم الإنسان كي يطلق رداً معيناً من جهاز المناعة ضد فيروس سارس-كوف-2. وتم حقن الدواء تحت الجلد بإبرة، ثم تم تحفيزه بجهاز يشبه فرشاة الأسنان يقوم بإيصال دفعة كهرباء لجزء من الثانية ما يسمح للحمض النووي باختراق خلايا الجسم والقيام بمهمته.

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وإينوفيو، التي تمولها وزارة الدفاع الأمريكية ومؤسسة سيبي غير الحكومية، قالت إنها مشمولة بخطة الرئيس دونالد ترامب لإنتاج مئات ملايين الجرعات من اللقاح، في إطار ما أطلق عليه (العملية الفائقة السرعة). وعقار إينوفيو هو اللقاح الوحيد بالحمض النووي الذي يبقى في حالة مستقرة في حرارة الغرفة لأكثر من عام، ولا يحتاج إلى تبريد للنقل أو للتخزين لسنوات عدة، وفق ما أعلن الرئيس التنفيذي للشركة جوزف كيم. وهذه ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر بتحصين أشخاص في دول نامية، حيث من الصعب الحفاظ على سلسلة البرودة الضرورية لحفظ العديد من الأشياء.

من جانب آخر، أعلن مركز «فيكتور» الروسي المختص في علم الأوبئة والفيروسات، أن الاختبارات الأولية التي أُجريت على 3 نماذج للقاح ضد فيروس كورنا، تمت بنجاح. ونقلت وكالة «نوفوستي» عن مدير المركز رينات ماكسيوتوف، أن النماذج الثلاثة للقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد-19» نجحت في اختبارها على تكوين مناعة لدى المصابين للتصدي للفيروس. وأوضح ماكسيوتوف أن عدداً من الفرق، التي تضم أكثر من 100 مختص يعملون على إنتاج لقاح من الجيل الأول ضد الفيروس.

وفي الهند بدأت تجارب على لقاح جديد طوره العلماء بأمل أن يساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. ومن المقرر أن يأخذ عدد من الأشخاص اللقاح ضمن تجربة تجريها شركة «بهارات بيوتيك»، ومقرها حيدر أباد. وتبين من التجارب التي أجريت على حيوانات أن اللقاح آمن ويشكل مناعة في جسم من يحصل عليه.(وكالات)