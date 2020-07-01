تسوية شيكات في مركز شرطة الراشدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تفقد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، مركز شرطة الراشدية، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وكان في استقباله العميد سعيد حمد بن سيمان آل مالك، مدير المركز وعدد من الضباط.

واطّلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، حيث حقق نسبة 78.69% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص وأشاد بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، حيث قامت الشعبة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو مليار و600 مليون درهم بشكل ودّي في العام 2019، مقابل تسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو مليار و900 مليون في العام 2018.

وثمن جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، حيث سجل المركز 534 بلاغاً مرورياً في العام 2019 مقابل 438 بلاغاً مرورياً في العام 2018، كما قام المركز بتنفيذ العديد من الحملات المرورية منها، السرعة القاتلة، عدم ترك مسافة كافية، والانحراف المفاجئ، ووزع المركز 100 خوذة على سائقي الدرجات النارية.

كما اطّلع اللواء المنصوري على أهم المبادرات التي قام بها المركز ومن ضمنها مبادرة خدمة «على دربك» التي تنفذها شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الراشدية بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وثمّن الدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، مما أدى إلى رفع السعادة الوظيفية إلى 93% في العام 2019، فيما كان المستهدف 92%، وبلغت نسبة الموظفين الذين تم تحفيزهم في المركز 100% وكان المستهدف 93%.